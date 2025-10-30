Les indices de Wall Street chutent en raison de la baisse de Meta et de Microsoft et des inquiétudes concernant les taux de la Fed

Les indices baissent: Dow 0,23%, S&P 500 0,99%, Nasdaq 1,57%

Alphabet bondit suite à la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

Meta chute après avoir annoncé des dépenses d'investissement plus importantes

Microsoft révèle des dépenses massives en matière d'IA, les actions baissent

Les trois principaux indices de Wall Street ont perdu du terrain jeudi, le Nasdaq Composite et le S&P 500 étant en tête des pertes. Les actions de Meta et de Microsoft ont chuté en raison des inquiétudes liées à l'augmentation des dépenses en matière d'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs ont également digéré un ton plus ferme de la part de la Réserve fédérale américaine.

Les actions de Meta META.O ont chuté de 11,3 %, enregistrant ainsi leur plus forte baisse en un jour depuistrois ans, après que la société de médias sociaux a prévu des dépenses d'investissement "sensiblement plus importantes" l'année prochaine, en raison d'investissements dans l'intelligence artificielle.

Les actions de Microsoft MSFT.O ont terminé en baisse de 2,9 % après que l'éditeur de logiciels a annoncé des dépenses d'investissement record de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal et a prévenu que les dépenses augmenteraient cette année. En contraste, Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a terminé en hausse de 2,5 %, la croissance régulière de la publicité et de l'informatique dématérialisée ayant permis d'obtenir des résultats supérieurs aux prévisions. Les résultats ont suivi l'annonce mercredi par la Réserve fédérale d'une réduction de taux d'un quart de point largement attendue, mais elle a soulevé des doutes sur les mouvements politiques futurs lorsque le président Jerome Powell a déclaré qu'une autre réduction en décembre n'était pas une "conclusion évidente". Ceci a conduit les traders à réduire les chances d'une nouvelle baisse en décembre à environ 70 %, contre plus de 90 % en début de semaine.

"Les investisseurs sont d'humeur à éviter les risques après la hausse du marché. Le S&P 500 est proche d'un record, mais ces bénéfices technologiques n'ont pas répondu aux attentes élevées", a déclaré Lindsey Bell, stratège en chef chez 248 Ventures à Charlotte, en Caroline du Nord, soulignant également les inquiétudes des investisseurs concernant le vide des données économiques en raison de la fermeture du gouvernement et d'une Fed plus ferme. Mme Bell a noté que ni Microsoft, ni Meta, ni Alphabet "n'ont été en mesure de clarifier de manière significative quand nous obtiendrons un retour sur les investissements dans l'IA". Elle ne s'attendait pas à ce que les résultats très attendus d'Apple

AAPL.O et d'Amazon AMZN.O , qui ont été publiés tardivement jeudi, soient plus clairs. Toutefois, après avoir clôturé la séance régulière en baisse de 3 %, les actions d'Amazon étaient en hausse de 9 % en fin de séance, la forte demande pour ses services d'informatique en nuage ayant contrebalancé la croissance plus faible de son activité de commerce électronique. Les actions d'Apple ont augmenté dans les échanges agités après la cloche à la suite de son rapport , qui a montré de fortes ventes d'iPhone avec quelques contraintes d'approvisionnement .

Sur les 222 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, 84,2 % ont battu les estimations de bénéfices jusqu'à mercredi, selon les données de LSEG. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 77 % des quatre derniers trimestres.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 109,88 points, soit 0,23%, à 47 522,12, le S&P 500 .SPX a perdu 68,25 points, soit 0,99%, à 6 822,34 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 377,33 points, soit 1,57%, à 23 581,14.

Parmi les 11 principaux secteurs industriels du S&P 500, sept ont reculé, la consommation discrétionnaire .SPLRCD étant en tête des pertes avec une chute de 2,6%. L'immobilier

.SPLRCR a été le plus grand gagnant, ajoutant 0,7%.

Le recul de jeudi fait suite aux records atteints par les trois principaux indices au cours des quatre dernières séances, soutenus par l'optimisme concernant les bénéfices trimestriels et les attentes d'une politique monétaire plus accommodante.

En outre, l'optimisme autour de l'intelligence artificielle a été l'un des principaux moteurs de la hausse des actions américaines cette année, les principales sociétés technologiques représentant collectivement 35 % du poids de l'indice S&P 500.

Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a chuté de 2 % jeudi, après avoir donné un coup de pouce supplémentaire au marché la veille, lorsqu'elle est devenue la première société cotée en bourse à dépasser les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Dans le même temps, un accord commercial très attendu entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping n'a guère contribué à stimuler les actions ce jour-là.

M. Trump a accepté de réduire certains droits de douane sur les importations chinoises en échange de la reprise des achats de soja par Pékin, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le trafic de fentanyl.

"Lorsque vous recevez de bonnes nouvelles et que les marchés n'y réagissent pas, cela vous indique qu'elles ont probablement déjà été escomptées", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global.

Parmi les autres valeurs, le distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N a progressé de 15,4 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés.

Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N ont chuté de 18,2 % après que la chaîne de burritos a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles , les tarifs douaniers et l'inflation réduisant les marges.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,1 contre 1 sur le NYSE, où il y a eu 177 nouveaux records et 172 nouveaux records à la baisse.

Sur le Nasdaq, 1 565 titres ont augmenté et 3 095 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,98 contre 1. L'indice S&P 500 a enregistré 34 nouveaux records sur 52 semaines et 37 nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux records et 187 nouveaux records à la baisse.

Sur les bourses américaines, 20,32 milliards d'actions ont changé de mains, contre 21,08 milliards en moyenne au cours des 20 dernières séances.