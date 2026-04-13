Les indices de Wall Street chutent après l'échec des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, qui déstabilise les investisseurs

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* Indices en baisse: Dow 0,72%, S&P 500 0,33%, Nasdaq 0,36%

* Goldman Sachs chute après la publication de ses résultats

* Sandisk progresse sur le Nasdaq-100

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont glissé lundi après que les négociations du week-end entre les États-Unis et l'Iran n'aient pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre, menaçant une reprise naissante des actions et risquant de provoquer un nouvel accès de volatilité.

Les baisses indiquent que tout soulagement du cessez-le-feu conclu la semaine dernière pourrait être éphémère, soulignant les risques d'une trop grande confiance dans les paris haussiers lorsque l'environnement géopolitique reste incertain.

Le blocus militaire américain de tout le trafic maritime entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens, qui vise à accroître la pression sur Téhéran, a ajouté à l'incertitude.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX , la jauge de la peur du marché, a grimpé à 20,61 points.

"Nous nous attendons à un regain de pression sur les actifs à risque et à des mouvements à la hausse sur le pétrole en début de semaine", a déclaré Benjamin Jones, responsable mondial de la recherche chez Invesco.

"Il y a eu une désescalade dans le conflit armé, mais l'ampleur de cette désescalade et le manque de clarté sur le moment où les flux commerciaux reprendront nous laissent globalement au même endroit - le statu quo - d'un point de vue économique."

GOLDMAN CHUTE APRÈS LES RÉSULTATS

Les espoirs de soulagement sur le front des bénéfices ont été anéantis après que les actions de Goldman Sachs GS.N ont chuté de 4,1% en raison de la faiblesse de sa division des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières.

"Nous ne voyons pas le marché accorder trop d'attention à la hausse des bénéfices. Et tout cela à cause des perspectives d'une inflation plus élevée, d'une activité économique plus faible et d'une Fed qui pourrait être forcée de rester en attente pendant très longtemps", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities.

L'attention se tourne maintenant vers les commentaires des dirigeants de Goldman, pour obtenir des indices sur la façon dont le conflit au Moyen-Orient, qui en est à sa septième semaine, a un impact sur l'économie et les marchés de capitaux.

Les valeurs financières .SPSY ont baissé de 0,6%.

A 09:40 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 356,14 points, soit 0,72%, à 47 572,11, le S&P 500 .SPX a perdu 22,25 points, soit 0,33%, à 6 794,64 et le Nasdaq Composite .IXIC a glissé de 81,74 points, soit 0,36%, à 22 821,15.

Le changement de sentiment a également été visible dans d'autres classes d'actifs, les investisseurs gravitant autour de la valeur refuge du dollar américain, tout en réduisant l'exposition aux actions dans toutes les zones géographiques .

Les prix du pétrole sont repassés au-dessus de 100 dollars le baril, aggravant les craintes d'inflation après que les données de la semaine dernière ont montré qu'une hausse record du coût de l'essence et du diesel a provoqué la plus forte augmentation des prix à la consommation aux États-Unis en près de quatre ans en mars.

Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips

COP.N ont grimpé de 1,8%, 1,2% et 2%, respectivement, poussant les valeurs énergétiques .SPNY 1,2% plus haut et en faisant le seul secteur majeur en territoire positif.

Les valeurs liées aux voyages ont chuté, avec des transporteurs tels que Delta Air Lines DAL.N et JetBlue Airways JBLU.O en baisse de 2,9 % et 2,4 %, respectivement, en raison des craintes que la hausse des prix du pétrole n'entraîne une augmentation des coûts du carburant.

Les actionsdu distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O ont chuté de 2,6 % après la publication des résultats. Sandisk SNDK.O a gagné 4%, le fabricant de puces mémoire étant en passe de rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 avril.

Plus tard dans la journée, des données sont attendues sur les ventes de maisons existantes aux États-Unis, et le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran doit s'exprimer.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,43 contre 1 sur le NYSE et de 1,7 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 6 nouveaux sommets sur 52 semaines et 11 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux sommets et 51 nouveaux creux.