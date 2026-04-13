LVMH signale un impact du conflit au Moyen-Orient sur ses ventes

Le groupe de luxe LVMH présente ses résultats pour l'année 2025 à Paris

Le géant ‌français du luxe LVMH a déclaré lundi subir les ​répercussions du conflit au Moyen-Orient, les ventes dans le Golfe ayant chuté et de nombreux touristes fortunés de la ​région ayant suspendu leurs dépenses en Europe.

Les ventes trimestrielles du conglomérat, propriétaire ​des marques Louis Vuitton et ⁠Dior entre autres, ont augmenté de 1% après ajustement ‌des fluctuations monétaires.

Ce chiffre est légèrement inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur une ​hausse de 1,5%, ‌selon un consensus établi par Visible Alpha.

Toutefois, ⁠le conflit en Iran a eu un impact négatif d'environ 1% sur les ventes totales du groupe, sans ⁠tenir compte des ‌effets indirects tels que la baisse du ⁠tourisme dans d'autres pays, a indiqué LVMH.

Reuters a rapporté ‌lundi nL8N40V09H que les ventes dans les ⁠centres commerciaux de Dubaï avaient chuté de près ⁠de 50% depuis ‌le début du conflit, le 28 février. LVMH a ​confirmé que la fréquentation ‌des centres commerciaux avait fortement diminué, ajoutant que si la région ne représente ​que 6% de son turnover, l'impact sur les marges bénéficiaires serait probablement plus important compte tenu ⁠de l'excellente rentabilité de la région.

Le conflit a également pesé sur les ventes en Europe, qui ont reculé de 3%, principalement en raison de la guerre et de la vigueur de l'euro, a indiqué LVMH.

(Tassilo Hummel, version ​française Coralie Lamarque)