USA: l'immobilier ancien freiné par le manque d'offres et la remontée des taux d'intérêt

Le marché de l'immobilier ancien reste peu dynamique aux Etats-Unis et les perspectives se dégradent du fait de la remontée des taux des crédits depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Les reventes de logements "sont restées atones" en mars, explique le chef économiste de la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), Lawrence Yun, dans un communiqué lundi.

Un peu moins de quatre millions de maisons et appartements ont changé de mains pendant la période en rythme annualisé (une projection des ventes sur l'année à ce rythme), selon la NAR, en baisse par rapport au mois précédent et à l'année d'avant.

Les investisseurs s'attendaient à une meilleure performance (autour de 4,05 millions de ventes), selon le consensus publié par MarketWatch.

Le marché se ranime d'ordinaire au printemps, quand les agents immobiliers organisent des portes ouvertes dans les maisons à vendre et que les acquéreurs cherchent à déménager avant la rentrée scolaire.

Mais la faiblesse du nombre de logements disponibles "continue de freiner significativement le marché" et de tirer les prix vers le haut, poursuit M. Yun.

Le prix de vente médian était de 408.800 dollars en mars (+1,4% sur un an).

En parallèle, les crédits se sont renchéris depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers à 30 ans, les plus populaires aux États-Unis, étaient en moyenne de 6,37% au 9 avril, selon l'agence de refinancement Freddie Mac.

Ils étaient passés sous la barre symbolique des 6% fin février, avant les premiers bombardements sur l'Iran. Le gouvernement de Donald Trump, qui veut rendre l'accès à la propriété plus abordable, s'en était alors réjoui.

La guerre, en faisant grimper les prix, incite les prêteurs à demander une rémunération accrue.