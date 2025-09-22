Les indices de Wall Street affichent à nouveau des records de clôture, avec Nvidia et les actions technologiques en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la clôture avec le volume, les mouvements d'actions)

*

Les actions de Nvidia en hausse après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI

*

Les actions d'Apple en hausse après que le courtier a augmenté le prix cible

*

Certains responsables de la Fed émettent des doutes sur la nécessité de nouvelles baisses de taux

*

Indices: Dow en hausse de 0,1 %, S&P 500 en hausse de 0,4 %, Nasdaq en hausse de 0,7 %

par Caroline Valetkevitch

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des records de clôture pour la troisième session consécutive lundi, grâce aux gains des actions technologiques, Nvidia NVDA.O gagnant après avoir déclaré qu'il investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Les actions de Nvidia ont gagné 3,9 %. Nvidia fournira également à OpenAI des puces pour centres de données, ont indiqué les deux entreprises, ce qui a renforcé l'optimisme quant aux perspectives de l'IA.

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 4,3 % après que Wedbush a relevé le prix cible de l'action en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17, tandis que Tesla

TSLA.O a grimpé de 1,9 %. Le secteur technologique .SPLRCT a mené les gains du secteur S&P 500 et a terminé en hausse de 1,7 %.

Certains responsables de la Réserve fédérale ont fait des remarques mettant en doute la nécessité d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt. La semaine dernière, la banque centrale américaine a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois depuis décembre et a indiqué que d'autres réductions seraient effectuées lors de ses prochaines réunions.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, ont tous deux déclaré, dans des remarques distinctes, que si la réduction d'un quart de point de pourcentage opérée par la Fed lors de la réunion de la semaine dernière était appropriée pour gérer le risque d'une hausse du chômage, la réduction de l'inflation demeurait la priorité. Toutefois, le gouverneur de la Fed ( ), Stephen Miran, qui, la semaine dernière, avait exprimé son désaccord lorsque la Fed avait réduit le taux de référence d'un quart de point de pourcentage et avait déclaré qu'une réduction d'un demi-point était justifiée, a déclaré lundi que la politique monétaire "se trouve bien en territoire restrictif"

Le S&P 500 est désormais en hausse de 13,8 % depuis le début de l'année et de 3,6 % en septembre, un mois historiquement faible pour les actions.

"Nous ne manquons pas d'attirer l'attention de nos clients sur le fait que nous avons atteint des sommets historiques et que les valorisations sont de plus en plus élevées", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut, et de faire en sorte que les portefeuilles reflètent cette réalité. "Il faut qu'il y ait un catalyseur pour que les actions augmentent de manière significative, et les marchés semblent ignorer les vents contraires potentiels", a-t-il ajouté.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 66,27 points, soit 0,14 %, à 46 381,54, le S&P 500 .SPX a gagné 29,39 points, soit 0,44 %, à 6 693,75 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 157,50 points, soit 0,70 %, à 22 788,98.

Certains investisseurs ont également été préoccupés par les nouveaux frais de visa imposés par le président américain Donald Trump aux travailleurs étrangers, qui ont suscité une condamnation générale de la part des cadres du secteur technologique et d'autres personnes sur les médias sociaux. Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N ont chuté de 7,5 % au cours de la séance, les investisseurs s'attendant à ce que Trump fasse une annonce liant l'analgésique à l'autisme. Après la clôture de la séance, Donald Trump a déclaré à l' adresse que la Food and Drug Administration demanderait aux médecins de déconseiller aux femmes enceintes d'utiliser de l'acétaminophène, l'ingrédient actif du Tylenol. Mais après l'annonce, les actions de Kenvue ont rebondi de 4,7 %.

Parmi les rapports économiques clés de cette semaine, il y aura un rapport sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, un indicateur d'inflation très surveillé.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,22 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 559 nouveaux sommets et 99 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 716 titres ont progressé et 1 963 ont reculé, les titres en hausse étant plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,38 contre 1.

Le volume des transactions sur les bourses américaines s'est élevé à 18,65 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,5 milliards d'actions pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de cotation.