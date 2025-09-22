 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 493,66
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les indices de Wall Street affichent à nouveau des records de clôture, avec Nvidia et les actions technologiques en hausse
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 23:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la clôture avec le volume, les mouvements d'actions)

*

Les actions de Nvidia en hausse après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI

*

Les actions d'Apple en hausse après que le courtier a augmenté le prix cible

*

Certains responsables de la Fed émettent des doutes sur la nécessité de nouvelles baisses de taux

*

Indices: Dow en hausse de 0,1 %, S&P 500 en hausse de 0,4 %, Nasdaq en hausse de 0,7 %

par Caroline Valetkevitch

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des records de clôture pour la troisième session consécutive lundi, grâce aux gains des actions technologiques, Nvidia NVDA.O gagnant après avoir déclaré qu'il investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Les actions de Nvidia ont gagné 3,9 %. Nvidia fournira également à OpenAI des puces pour centres de données, ont indiqué les deux entreprises, ce qui a renforcé l'optimisme quant aux perspectives de l'IA.

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 4,3 % après que Wedbush a relevé le prix cible de l'action en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17, tandis que Tesla

TSLA.O a grimpé de 1,9 %. Le secteur technologique .SPLRCT a mené les gains du secteur S&P 500 et a terminé en hausse de 1,7 %.

Certains responsables de la Réserve fédérale ont fait des remarques mettant en doute la nécessité d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt. La semaine dernière, la banque centrale américaine a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois depuis décembre et a indiqué que d'autres réductions seraient effectuées lors de ses prochaines réunions.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, ont tous deux déclaré, dans des remarques distinctes, que si la réduction d'un quart de point de pourcentage opérée par la Fed lors de la réunion de la semaine dernière était appropriée pour gérer le risque d'une hausse du chômage, la réduction de l'inflation demeurait la priorité. Toutefois, le gouverneur de la Fed ( ), Stephen Miran, qui, la semaine dernière, avait exprimé son désaccord lorsque la Fed avait réduit le taux de référence d'un quart de point de pourcentage et avait déclaré qu'une réduction d'un demi-point était justifiée, a déclaré lundi que la politique monétaire "se trouve bien en territoire restrictif"

Le S&P 500 est désormais en hausse de 13,8 % depuis le début de l'année et de 3,6 % en septembre, un mois historiquement faible pour les actions.

"Nous ne manquons pas d'attirer l'attention de nos clients sur le fait que nous avons atteint des sommets historiques et que les valorisations sont de plus en plus élevées", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut, et de faire en sorte que les portefeuilles reflètent cette réalité. "Il faut qu'il y ait un catalyseur pour que les actions augmentent de manière significative, et les marchés semblent ignorer les vents contraires potentiels", a-t-il ajouté.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 66,27 points, soit 0,14 %, à 46 381,54, le S&P 500 .SPX a gagné 29,39 points, soit 0,44 %, à 6 693,75 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 157,50 points, soit 0,70 %, à 22 788,98.

Certains investisseurs ont également été préoccupés par les nouveaux frais de visa imposés par le président américain Donald Trump aux travailleurs étrangers, qui ont suscité une condamnation générale de la part des cadres du secteur technologique et d'autres personnes sur les médias sociaux. Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N ont chuté de 7,5 % au cours de la séance, les investisseurs s'attendant à ce que Trump fasse une annonce liant l'analgésique à l'autisme. Après la clôture de la séance, Donald Trump a déclaré à l' adresse que la Food and Drug Administration demanderait aux médecins de déconseiller aux femmes enceintes d'utiliser de l'acétaminophène, l'ingrédient actif du Tylenol. Mais après l'annonce, les actions de Kenvue ont rebondi de 4,7 %.

Parmi les rapports économiques clés de cette semaine, il y aura un rapport sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, un indicateur d'inflation très surveillé.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,22 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 559 nouveaux sommets et 99 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 716 titres ont progressé et 1 963 ont reculé, les titres en hausse étant plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,38 contre 1.

Le volume des transactions sur les bourses américaines s'est élevé à 18,65 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,5 milliards d'actions pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de cotation.

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
256,0800 USD NASDAQ +4,31%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 381,54 Pts Index Ex +0,14%
KENVUE
16,965 USD NYSE -7,52%
NASDAQ 100 INDEX
24 761,07 Pts Index Ex +0,55%
NASDAQ Composite
22 788,98 Pts Index Ex +0,70%
NVIDIA
183,6100 USD NASDAQ +3,93%
S&P 500 INDEX
6 693,75 Pts CBOE +0,44%
TESLA
434,2100 USD NASDAQ +1,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 23:42:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank