Les indices de Wall Street affichent à nouveau des records de clôture, avec Nvidia et les actions technologiques en hausse
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'action de Nvidia en hausse après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI

*

L'action Apple en hausse après le relèvement du prix cible par une société de courtage

*

Certains responsables de la Fed mettent en doute la nécessité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt

(Mises à jour à clôturer) par Caroline Valetkevitch

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des records de clôture pour la troisième séance consécutive lundi, les actions de Nvidia NVDA.O ayant augmenté après qu'elle ait déclaré qu'elle investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans l'OpenAI.

Les actions d'Apple AAPL.O ont également stimulé les indices après que Wedbush a relevé le prix cible de l'action en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17.

Certains responsables de la Fed ont fait des remarques mettant en doute la nécessité de nouvelles baisses de taux. La semaine dernière, la banque centrale américaine a réduit ses taux de 25 points de base et a indiqué qu'elle procéderait à d'autres réductions lors de ses prochaines réunions.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, onttous deux déclaré, dans des remarques distinctes, que si la réduction d'un quart de point de pourcentage opérée par la Fed lors de la réunion de la semaine dernière était appropriée pour gérer le risque d'une hausse du chômage, la réduction de l'inflation demeurait la priorité.

Toutefois, le gouverneur de la Fed , Stephen Miran, qui avait exprimé son désaccord la semaine dernière lorsque la Fed avait réduit le taux de référence d'un quart de point de pourcentage et estimé qu'une réduction d'un demi-point était justifiée, a déclaré lundi sur le site que la politique monétaire "est bien en territoire restrictif"

"Il faut un catalyseur pour que les actions augmentent de manière significative, et les marchés semblent ignorer les vents contraires potentiels", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"Nous ne faisons pas d'appels d'offres généralisés et nous n'essayons pas de devancer le marché, mais nous faisons certainement remarquer à nos clients que les portefeuilles reflètent le fait que nous avons atteint des sommets historiques et que les valorisations sont en train de s'étirer", a-t-il ajouté.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 29,58 points, soit 0,44%, pour terminer à 6 693,96 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 156,04 points, soit 0,69%, pour atteindre 22 786,71. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 70,65 points, soit 0,15%, à 46.385,92.

Les nouveaux frais de visa imposés par le président américain Donald Trump aux travailleurs étrangers ont également inquiété certains investisseurs, ce qui a suscité une condamnation généralisée de la part des cadres du secteur technologique et d'autres personnes sur les médias sociaux.

Les actions de Kenvue KVUE.N ont chuté. On s'attendait à ce que M. Trump fasse une annonce lundi après-midi liant l'utilisation de l'analgésique de Kenvue, le Tylenol, au développement de l'autisme pendant la grossesse, une affirmation que de nombreux médecins contestent.

