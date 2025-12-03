Les indices clôturent en hausse, les prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed restant élevées

Les investisseurs évaluent les rapports ADP sur l'emploi et ISM sur les services

Microsoft réduit sa baisse après avoir contesté un rapport sur les quotas de vente de l'IA

Les petites capitalisations surperforment

Indices en hausse: Dow 0,86%, S&P 0,30%, Nasdaq 0,17%

Les actions américaines ont progressé pour clôturer en hausse mercredi, alors qu'une multitude de données économiques ont maintenu les attentes élevées pour une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine, tandis qu'une chute des actions de Microsoft a freiné l'avancée.

La fermeture record du gouvernement américain , qui a duré 43 jours, a empêché les investisseurs de prendre connaissance des données officielles et d'évaluer la trajectoire probable des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Mais le retard est désormais rattrapé, de même que les données provenant de sources non gouvernementales.

L'Institute for Supply Management a déclaré que l'activité des services américains avait peu changé en novembre, à 52,6 contre 52,4 en octobre, tandis que la composante des prix payés a diminué mais est restée élevée. Ce chiffre précède le rapport sur les dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui sera publié vendredi.

Par ailleurs, le rapport national sur l'emploi ADP a montré que le nombre d'emplois privés aux États-Unis a diminué de manière inattendue en novembre. Les rapports officiels sur l'emploi pour octobre et novembre n'étant attendus qu'après l'annonce de la politique de la banque centrale, les participants au marché ont accordé plus d'importance que d'habitude aux données du secteur privé.

"Pour les participants au marché, en tout cas, la Réserve fédérale aura des arguments pour abandonner le ton hawkish que nous avons vu il y a deux semaines et peut-être pencher plus vers la dovish dans ce qui semble être des données décevantes et affaiblies sur l'emploi alors que nous avons cette sorte de reprise en temps réel de la cadence des données à laquelle nous sommes habitués", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments à Atlanta.

"C'est quelque chose que les marchés reçoivent manifestement très bien aujourd'hui, et nous verrons au fur et à mesure que l'assaut des données se poursuivra s'il continuera sur ce ton, et si les marchés continueront à les recevoir de la même manière."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 408,44 points, soit 0,86%, à 47 882,90, le S&P 500 .SPX a gagné 20,35 points, soit 0,30%, à 6 849,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 40,42 points, soit 0,17%, à 23 454,09.

Microsoft MSFT.O a chuté de 3% après qu'un rapport ait indiqué que le géant de la technologie a réduit les quotas de vente de logiciels d'intelligence artificielle après que de nombreux vendeurs aient manqué leurs objectifs au cours de l'année fiscale qui s'est achevée en juin.

Mais les actions ont rebondi sur les plus bas de la séance pour baisser de 1,2 % seulement après que CNBC a déclaré que Microsoft avait démenti l'information, ce qui a aidé à ramener le S&P 500 et le Nasdaq en territoire positif. Microsoft a clôturé en baisse de 2,5 %.

Le secteur technologique .SPLRCT a terminé en baisse de 0,4%, l'un des deux secteurs du S&P 500 dans le rouge. Le secteur de l 'énergie .SPNY , en hausse de 1,8%, a été le plus performant, soutenu en partie par une hausse des prix du pétrole.

Les attentes des traders pour une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine ont augmenté à 89% après les données, contre environ 87% plus tôt dans la journée, selon l'outil FedWatch du CME .

Les investisseurs ont pris en compte un rapport selon lequel l'administration du président Donald Trump a brusquement annulé les entretiens avec les finalistes pour le poste de président de la Fed. Cela a alimenté les attentes selon lesquelles Kevin Hassett - considéré comme susceptible de favoriser des réductions agressives des taux d'intérêt - remplacera Jerome Powell en mai prochain.

Les anticipations de baisse des taux ont également soutenu les petites capitalisations récemment, l'indice Russell 2000

.RUT gagnant près de 2 % sur la séance, après le bond de 5,5 % de la semaine dernière - sa plus forte performance hebdomadaire depuis plus d'un an.

"Nous nous attendons à ce que les petites capitalisations surperforment en 2026, les bénéfices étant le moteur des rendements", a déclaré Jill Carey Hall, stratège actions et quant chez BofA Securities, ajoutant que les baisses de taux de la Fed et un cycle de capex solide seraient des moteurs importants.

Marvell Technology MRVL.O a bondi de 7,9 % après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il achèterait la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,25 milliards de dollars.

Microchip Technology MCHP.O a augmenté de 12,2% après que le fabricant de puces ait relevé ses attentes pour les résultats du troisième trimestre. American Eagle Outfitters AEO.N a bondi de 15,1 % après avoir relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables, pariant sur une forte demande pendant la période des fêtes de fin d'année.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,88 contre 1 sur le NYSE et de 2,73 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 108 nouveaux sommets et 96 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines a été de 15,44 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,19 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.