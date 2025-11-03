Les indices boursiers progressent après l'accord entre Amazon et OpenAI ; le dollar est en légère hausse

Baisse du Dow Jones; hausse du S&P 500 et du Nasdaq

Légère hausse du dollar; certains responsables de la Fed expriment leur malaise face aux réductions de taux

Les bénéfices se concentrent sur les entreprises technologiques

(Mise à jour en fin de matinée) par Caroline Valetkevitch et Amanda Cooper

La plupart des principaux indices boursiers étaient en hausse lundi suite à l'annonce qu'Amazon.com AMZN.O fournira des services d'informatique dématérialisée à OpenAI, et le dollar a frôlé son plus haut niveau depuis trois mois par rapport à l'euro en raison de l'affaiblissement des attentes de réductions importantes des taux d'intérêt américains.

L'accord pluriannuel entre Amazon et OpenAI, d'une valeur de 38 milliards de dollars, , a apporté un certain soutien aux actions, les actions d'Amazon ayant augmenté de plus de 4 %.

La semaine dernière, la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt comme prévu. Mais le président Jerome Powell a déclaré qu'une nouvelle baisse en décembre n'était pas "acquise", contrairement à ce que pensaient les investisseurs, qui pensaient que c'était une affaire réglée.

Certains responsables de la Fed ont fait part vendredi de leur malaise quant à la décision de la banque centrale de réduire les taux, alors même que l'influent gouverneur de la Fed Christopher Waller a plaidé en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique pour soutenir un marché de l'emploi en perte de vitesse.

Les investisseurs ont été privés de la plupart des données économiques américaines en raison de la fermeture du gouvernement américain.

"Les investisseurs sont optimistes quant à l'IA et aux progrès réalisés avec la Chine en ce qui concerne la trêve commerciale. Mais à l'ouverture du marché, nous assistons à une histoire à deux bandes", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

"Les valeurs liées à l'intelligence artificielle et à la technologie sont en hausse aujourd'hui, tandis que toutes les autres sont en baisse. Il est clair que le rétrécissement du leadership se poursuit de manière très apparente", a-t-il déclaré.

LES TARIFS DOUANIERS DE DONALD TRUMP SONT PORTÉS DEVANT LA COUR SUPRÊME

La Cour suprême des États-Unis examine la légalité des droits de douane mondiaux imposés par le président Donald Trump , les plaidoiries devant avoir lieu mercredi. En vertu d'une autorité juridique ou d'une autre, les droits de douane de Donald Trump devraient rester en place à long terme.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 189,63 points, soit 0,39%, à 47 375,42, le S&P 500 .SPX a augmenté de 5,83 points, soit 0,09%, à 6 846,03 et le Nasdaq Composite

.IXIC a augmenté de 97,25 points, soit 0,41%, à 23 822,21.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,69 point, soit 0,07%, à 1 006,92.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,07%.

Les investisseurs recevront également d'autres résultats trimestriels de sociétés technologiques cette semaine.

La société d'analyse de données Palantir Technologies

PLTR.O devrait publier ses résultats après la clôture. La société de semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.O et Qualcomm QCOM.O doivent également publier leurs résultats cette semaine, tout comme Uber UBER.N et la chaîne de restauration rapide McDonald's MCD.N .

Les mégacapitalisations américaines ont livré des résultats en demi-teinte la semaine dernière. Les investisseurs sont à la recherche d'un retour sur les importantes dépenses en capital consacrées à l'IA.

LE DOLLAR GAGNE DU TERRAIN PAR RAPPORT AUX PRINCIPALES DEVISES

L'euro, qui a glissé jusqu'à 1,1505 $ contre le dollar, son niveau le plus bas depuis le 1er août, a réduit ses pertes pour se négocier en baisse de 0,1% à 1,1518 $.

Cela fait suite aux données de l'Institute for Supply Management montrant que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un huitième mois consécutif en octobre, les nouvelles commandes restant faibles et les fournisseurs prenant plus de temps pour livrer les matériaux aux usines dans le contexte des droits de douane sur les biens importés.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,13% à 99,94. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,02% à 154,03.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,24% à 1,3119 $, avant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt plus tard dans la semaine.

La crypto-monnaie bitcoin BTC= a baissé de 2% à 107 486 dollars.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,2 point de base à 4,099%, contre 4,101% vendredi en fin de journée.

Le brut américain CLc1 a baissé de 0,56% à 60,64 dollars le baril et le Brent LCOc1 est tombé à 64,48 dollars le baril, en baisse de 0,45% sur la journée. Les investisseurs ont digéré les nouvelles selon lesquelles l'OPEP+ prévoit de mettre fin à ses augmentations de l'offre.