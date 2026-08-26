Les indices boursiers mondiaux et les rendements obligataires progressent légèrement, l'attention se portant sur l'inflation et le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs attendent de voir avant la publication des résultats de Nvidia

* Les cours du pétrole fluctuent alors que les négociations sur le détroit d'Ormuz sont au centre de l'attention

* Le dollar progresse après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis

* L'or recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis trois mois

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Johann M Cherian

L'indice mondial des actions MSCI a à peine progressé mercredi après la publication de chiffres de l'inflation américaine supérieurs aux prévisions, tandis que les investisseurs attendaient les résultats de Nvidia, géant de l'IA, et que les cours du pétrole ont terminé en baisse après une séance en dents de scie. Une source iranienne de haut rang a déclaré mercredi que l’Iran et Oman continuaient de travailler sur les détails d’un accord concernant le détroit d’Ormuz, une voie d’acheminement énergétique vitale. Plus tôt, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient indiqué que les deux pays s’étaient mis d’accord sur les modalités de partage de la voie navigable et de ses revenus. Toutefois, le porte-parole des Gardiens a précisé que le détroit ne serait pas ouvert tant que les États-Unis n’auraient pas satisfait aux conditions posées par Téhéran. Par ailleurs, les chiffres ont montré que l’inflation annuelle aux États-Unis était restée inchangée de manière inattendue en juillet et se situait bien au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale pour le 65e mois consécutif. D’autres données gouvernementales ont révélé un léger ralentissement des dépenses de consommation en juillet, tandis que les revenus des particuliers ont augmenté plus rapidement que l’inflation. À Wall Street , les trois principaux indices ont clôturé en légère baisse à la suite de la publication de ces chiffres.

"Le marché cherchait une raison de reculer un peu", a déclaré James Ragan, co-directeur des investissements et directeur de la gestion des investissements et de la recherche chez D.A. Davidson. Il a toutefois ajouté que ces chiffres ne devraient pas entraîner de changement de taux lors de la réunion de la Fed en septembre.

"L’économie semble toujours en bonne santé. Je ne dirais pas que ces chiffres indiquent une accélération de la croissance; la situation reste donc globalement inchangée", a déclaré M. Ragan. Outre ces données, M. Ragan a souligné que le rapport sur les résultats de Nvidia NVDA.O , qui doit être publié après la clôture des marchés américains, constituerait un sujet majeur pour les investisseurs ce mercredi. Outre les chiffres du deuxième trimestre et les prévisions financières du fabricant de puces, il a indiqué que les investisseurs seraient particulièrement attentifs aux commentaires de l’entreprise concernant le financement de l’essor des dépenses en intelligence artificielle. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 113,52 points, soit 0,21%, à 53.463,88, le S&P 500 .SPX a perdu 1,58 point, soit 0,02%, à 7.675,70 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 21,10 points, soit 0,08%, à 26.130,20.

L’indice MSCI, qui mesure l’évolution des actions à l’échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 0,45 point, soit 0,04%, à 1.150,06. Plus tôt, l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé pratiquement inchangé, en recul de 0,01%. Les échanges sur les marchés de l’énergie ont été agités, les investisseurs suivant de près les négociations entre l’Iran et Oman concernant le détroit d’Ormuz et évaluant une hausse des stocks de brut américains inférieure aux prévisions. Le brut américain CLc1 a clôturé en baisse de 0,16%, soit 13 cents, à 82,23 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 87,84 dollars le baril, en baisse de 0,84%, soit 74 cents.

Les fluctuations du pétrole ont également semblé affecter le marché obligataire. Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement progressé après la publication des données sur l’inflation, tandis que les opérateurs suivaient également de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient et évaluaient les projets du gouvernement américain visant à accroître les rachats de dette. Le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 0,75 point de base, passant de 4,639% mardi en fin de séance à 4,647%, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a reculé de 0,58 point de base, à 5,1682%. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a progressé de 0,74 point de base à 4,211%. La probabilité d’un maintien des taux inchangés est passée à environ 64%, contre 60,4% mardi, tandis que les anticipations d’une hausse des taux de 25 points de base en septembre ont reculé à 36%, contre près de 40% la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group. Toutefois, une hausse des taux est toujours attendue d’ici la fin de l’année.

Sur le marché des devises, le dollar s’est raffermi après que les données économiques ont légèrement renforcé les anticipations de certains investisseurs quant à une hausse des taux. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,24% à 99,15, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,18% à 1,1653 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,12% à 159,35.

Du côté des métaux précieux , les cours de l'or ont reculé après avoir atteint mardi leur plus haut niveau depuis la mi-mai. L'or au comptant XAU= a reculé de 1,32% à 4.595,33 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont reculé de 0,65% à 4.607,80 dollars l'once.