Les indices boursiers et les prix des obligations chutent alors que la crise iranienne pousse le pétrole à 108 dollars

Les indices boursiers ont fortement chuté jeudi et les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont envolés pour s'établir à 108 dollars le baril, alors que les espoirs d'une résolution rapide de la guerre au Moyen-Orient, qui dure depuis près d'un mois, s'amenuisent. Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters jeudi que la proposition américaine visant à mettre fin à près de quatre semaines de combats était "unilatérale et injuste", tandis que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran devait conclure un accord ou faire face à un assaut continu. Les marchés mondiaux de la dette se sont également repliés, poussant les rendements à la hausse, tandis que les achats de valeurs refuges ont stimulé le dollar américain. Les indices boursiers américains ont prolongé leurs pertes dans l'après-midi, et le Nasdaq a perdu plus de 10 % par rapport à son sommet de clôture du 29 octobre, ce qui le place sur la voie d'une confirmation de la correction. La perspective d'une guerre prolongée au Moyen-Orient a alimenté les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en énergie. Le pétrole et le gaz naturel européen ont augmenté, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'établissant à 108,01 dollars le baril. La guerre, déclenchée par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, a ébranlé les marchés mondiaux et a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, un conduit pour un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié . Les actions ont chuté alors que les prix du pétrole ont repris leur ascension, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché chez Spartan Capital Securities à New York. "Malheureusement, nous sommes dans un marché qui est tiré par les prix du pétrole. La rhétorique se poursuit, et jusqu'à ce que les négociations commencent, le marché sera soumis au prix du pétrole", a déclaré Cardillo. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 433,68 points, soit 0,93%, à 45 995,81, le S&P 500 .SPX a perdu 100,65 points, soit 1,53%, à 6 491,25 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 457,97 points, soit 2,09%, à 21 472,60. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 14,89 points, soit 1,50%, à 980,57. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,13%. L'indice japonais Nikkei .N225 a terminé en baisse de 0,3%, tandis que les inquiétudes concernant la hausse des coûts de l'énergie ont affecté l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a chuté de 3,2%. Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a chuté de 1,9% et les blue chips chinoises .CSI300 ont perdu 1,3%. Les Philippines ont tenu une réunion imprévue de leur banque centrale en raison de l'agitation, tandis que le directeur de la banque centrale allemande a déclaré qu'une augmentation des taux de la BCE le mois prochain était "une option ." Les craintes d'un choc inflationniste de type 2022 ont poussé les traders à exclure toute possibilité de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, ce qui a renforcé le dollar. Le rendement des obligations allemandes à deux ans DE2YT=RR , sensible aux attentes de la Banque centrale européenne en matière de taux, a augmenté après avoir chuté mercredi. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. Les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation ont également poussé les rendements du Trésor américain à la hausse . Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 8,2 points de base à 4,41%, contre 4,328% mercredi en fin de journée. Plus tôt, le rendement de l'emprunt d'Etat japonais à deux ans JP2YT=RR a atteint son plus haut niveau en 30 ans à 1,33%, les opérateurs ayant renforcé leurs paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon dès le mois prochain. JP/ En ce qui concerne les devises, le dollar américain s'est apprécié par rapport à la plupart des principales devises, ravivant son attrait de valeur refuge. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,3% à 99,92, avec l'euro EUR= en baisse de 0,24% à 1,1529 $. Par rapport au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,19% à 159,75. L'or au comptant XAU= a baissé de 2,53% à 4 391,08 dollars l'once.