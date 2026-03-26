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Les indices boursiers et les prix des obligations chutent alors que la crise iranienne pousse le pétrole à 108 dollars
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 20:51

Les indices boursiers
ont fortement chuté jeudi et les contrats à terme sur le pétrole
Brent se sont envolés pour s'établir à 108 dollars le baril,
alors que les espoirs d'une résolution rapide de la guerre au
Moyen-Orient, qui dure depuis près d'un mois, s'amenuisent.
Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters jeudi que la
proposition américaine visant à mettre fin à près de quatre
semaines de combats était "unilatérale et injuste", tandis que
le président américain Donald Trump  a déclaré que l'Iran
devait conclure un accord ou faire face à un assaut continu. 
    Les marchés mondiaux de la dette se sont également repliés,
poussant les rendements à la hausse, tandis que les achats de
valeurs refuges ont stimulé le dollar américain.
    Les indices boursiers américains ont prolongé leurs pertes
dans l'après-midi, et le Nasdaq a perdu plus de 10 % par rapport
à son sommet de clôture du 29 octobre, ce qui le place sur la
voie d'une confirmation de la correction.
La perspective d'une guerre prolongée au Moyen-Orient a alimenté
les inquiétudes concernant les perturbations de
l'approvisionnement en énergie. Le pétrole et le gaz naturel
européen ont augmenté, les contrats à terme sur le Brent 
 LCOc1  s'établissant à 108,01 dollars le baril.
    La guerre, déclenchée par les frappes américano-israéliennes
sur l'Iran, a ébranlé les marchés mondiaux et a effectivement
fermé le détroit d'Ormuz, un conduit pour un cinquième des flux
mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié .
    Les actions ont chuté alors que les prix du pétrole ont
repris leur ascension, a déclaré Peter Cardillo, économiste en
chef du marché chez Spartan Capital Securities à New York.
    "Malheureusement, nous sommes dans un marché qui est tiré
par les prix du pétrole. La rhétorique se poursuit, et jusqu'à
ce que les négociations commencent, le marché sera soumis au
prix du pétrole", a déclaré Cardillo.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 433,68
points, soit 0,93%, à 45 995,81, le S&P 500  .SPX  a perdu
100,65 points, soit 1,53%, à 6 491,25 et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a perdu 457,97 points, soit 2,09%, à 21 472,60.
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
14,89 points, soit 1,50%, à 980,57.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 1,13%.
    L'indice japonais Nikkei  .N225  a terminé en baisse de
0,3%, tandis que les inquiétudes concernant la hausse des coûts
de l'énergie ont affecté l'indice sud-coréen KOSPI  .KS11 , qui
a chuté de 3,2%. Le Hang Seng  .HSI  de Hong Kong a chuté de
1,9% et les blue chips chinoises  .CSI300  ont perdu 1,3%.
Les Philippines  ont tenu une réunion imprévue de leur
banque centrale en raison de l'agitation, tandis que le
directeur de la banque centrale allemande a déclaré qu'une
augmentation des taux de la BCE le mois prochain était "une
option ."
    Les craintes d'un choc inflationniste de type 2022 ont
poussé les traders à exclure toute possibilité de réduction des
taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, ce qui a
renforcé le dollar. 
    Le rendement des obligations allemandes à deux ans
 DE2YT=RR , sensible aux attentes de la Banque centrale
européenne en matière de taux, a augmenté après avoir chuté
mercredi. Les rendements obligataires évoluent inversement aux
prix.
Les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation ont
également poussé les rendements du Trésor américain à la hausse
. Le rendement des obligations américaines de référence à
10 ans  US10YT=RR  a augmenté de 8,2 points de base à 4,41%,
contre 4,328% mercredi en fin de journée. 
    Plus tôt, le rendement de l'emprunt d'Etat japonais à deux
ans  JP2YT=RR  a atteint son plus haut niveau en 30 ans à 1,33%,
les opérateurs ayant renforcé leurs paris sur une nouvelle
hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon dès le mois
prochain.  JP/ 
En ce qui concerne les devises, le dollar américain  s'est
apprécié par rapport à la plupart des principales devises,
ravivant son attrait de valeur refuge.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté
de 0,3% à 99,92, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,24% à 1,1529
$.
    Par rapport au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé
de 0,19% à 159,75.
    L'or au comptant  XAU=  a baissé de 2,53% à 4 391,08 dollars
l'once.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 477,53 Pts Six - Forex 1 0,00%
DEU BENCHMARK 2A
2,657 Rates +1,96%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 960,11 Pts Index Ex -1,01%
EUR/USD SPOT
1,1530 USD Six - Forex 1 -0,27%
HONG KONG HANG SENG INDIC
24 856,43 Pts Six - Forex 1 0,00%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
21 408,08 Pts Index Ex -2,38%
Nikkei 225
53 603,65 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 403,22 USD Six - Forex 1 -2,63%
Pétrole Brent
106,60 USD Ice Europ +3,29%
Pétrole WTI
93,15 USD Ice Europ +2,18%
S&P 500 INDEX
6 477,16 Pts CBOE -1,74%
SHANGHAI COMPOSITE
3 889,08 Pts Six - Forex 1 0,00%
STOXX Europe 600
580,84 Pts DJ STOXX -1,13%
USA BENCHMARK 10A
4,427 Rates +1,24%
USA BENCHMARK 2A
3,994 Rates +1,53%
USD/JPY SPOT
159,7140 Six - Forex 1 +0,19%
VONTOBEL HOLDING
67,800 CHF Swiss EBS Stocks +0,44%
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