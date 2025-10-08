 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 054,50
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les indices américains retrouvent une dynamique haussière avant les Minutes de la Fed
information fournie par AOF 08/10/2025 à 17:40

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent dans le vert en attendant les Minutes de la Fed ce soir à 20 heures. Les États-Unis entament leur deuxième semaine de shutdown. La paralysie budgétaire pourrait s'éterniser, toujours faute d'accord entre républicains et démocrates sur le budget. Depuis près d'une semaine, plus de 700 000 fonctionnaires fédéraux ont été mis au chômage technique. Donald Trump menace de suspendre le versement de leurs arriérés de salaire. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,23% à 46708 points et le Nasdaq progresse de 0,70% à 22947 points.

Pour la deuxième séance d'affilée, Alphabet (-0,36%, à 246,25 dollars) fait l'objet d'une note de broker favorable. Hier, HSBC a démarré le suivi de la valeur avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 285 dollars. Le bureau d'études apprécie la stratégie d'IA intégrée d'Alphabet, soutenue par Gemini (l'assistant IA de Google) et le développement de ses propres puces. Aujourd'hui, Bank of America a confirmé son conseil d'Achat et son objectif de cours de 252 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont augmenté de 3,715 millions de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une hausse de 2,25 millions. Ces stocks avaient progressé de 1,792 million la semaine précédente. De leur côté, les réserves d'essence ont reculé de 1,601 million de barils, après une hausse de 4,125 millions une semaine plus tôt. Enfin, les stocks de produits distillés ont connu une baisse de 2,018 millions de barils, contre une hausse de 0,578 million.

Aux États-Unis, les investisseurs attendent les minutes de la Fed à 20 heures.

Les valeurs à suivre

ExxonMobil

L'Irak et la société pétrolière et gazière américaine Exxon Mobil signeront mercredi un accord pour gérer, développer et exploiter le champ pétrolier de Majnoon dans le sud de l'Irak, ont rapporté à Reuters trois sources officielles irakiennes proches du dossier. Cet accord porterait sur l'amélioration des infrastructures d'exportation d'or noir et des projets potentiels de commercialisation du pétrole. Si un accord est scellé, Exxon Mobil reviendrait alors sur le sol irakien après près de deux ans d'absence.

FedEx

JPMorgan a dégradé sa recommandation sur le titre de FedEx, de Surpondérer à Neutre et réduit son objectif de cours de 284 à 274 dollars. Dans une note publiée avant la publication des résultats du troisième trimestre 2025 du secteur du transport et de la logistique, la banque américaine dit être " de plus en plus préoccupé par le risque pesant sur les prévisions de bénéfice par action annuel de FedEx, étant donné qu'elles intègrent déjà un rebond des fondamentaux du fret."

Nvidia

La startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk a levé plus de fonds que prévu initialement, faisant appel à des bailleurs de fonds tels que Nvidia, pour porter son tour de table à 20 milliards de dollars, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Le financement comprend des capitaux propres et des dettes dans une entité ad hoc qui achètera des processeurs Nvidia et les louera à xAI pour les utiliser dans son projet Colossus 2, ont précisé ces sources. Nvidia investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans la partie actions de la transaction.

Tesla

Au lendemain de la présentation de deux versions moins chères des véhicules Model Y et Model 3, qui n'a pas réellement convaincu, le media The Information a révélé que le groupe aurait abandonné son objectif de produire des milliers de robots humanoïdes avant la fin de l'année. Elon Musk comptait sur ces robots pour impressionner les investisseurs lors de l'assemblée générale du groupe programmée le 6 novembre prochain. Au cours de cette réunion, les actionnaires doivent notamment se prononcer sur le plan de 1 000 milliards de dollars de rémunération proposé à son PDG.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

