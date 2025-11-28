Les indices américains devraient terminer novembre sur une 5ème hausse

(AOF) - Wall Street, qui fermera ses portes à 19h en raison du Thanksgiving se dirige vers une 5ème séance consécutive de progression. Les grands indices américains ont donc réussi à rattraper une partie de leurs pertes du mois de novembre. Ce dernier a été marqué par des craintes sur la formation d’une bulle spéculative autour du secteur de l’IA, mais aussi par la probabilité de voir la Fed abaisser ses taux directeurs le 10 décembre. Le Dow Jones progresse actuellement de 0,49%, à 47 707 points, le Nasdaq Composite s’apprécie de 0,49%, à 23 328 points, et le S&P 500 grimpe de 0,45%, à 6 843 points.

Google , qui avait déposé une plainte pour concurrence déloyale contre Microsoft auprès de la Commission européenne (CE) pour des pratiques anticoncurrentielles en matière de licences cloud, a annoncé l'avoir retirée. En Bourse, sa maison-mère, Alphabet perd 0,69%, à 317,74 dollars. Le groupe technologique américain a pris cette décision à la lumière de l'annonce récente selon laquelle Bruxelles évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans le cadre d'un processus distinct.

Les chiffres économiques du jour

L'agenda macro-économique du jour est vierge de toute statistique d'importance.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Mercredi, Boeing a annoncé qu'il produira des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, y compris 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de ventes militaires à l'étranger attribué par l'armée américaine d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars. La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'hélicoptères Apache commandés en dehors des États-Unis dans l'histoire du programme. Les livraisons sont prévues pour 2028.

CME Group

CME Group, dont certains marchés avaient été arrêtés en raison d'un problème de refroidissement dans un centre de données, a indiqué que les marchés des futures et des options ouvriront à 14h30, heure française. La place de marché de produits dérivés la plus importante du monde avait interrompu ce matin l'activité sur plusieurs marchés afin de résoudre ce problème.