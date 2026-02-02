Les indices américains dans le vert malgré le bras de fer USA-Iran et le "shutdown"
Vers un apaisement entre les États-Unis et l'Iran ?
Hier, Donald Trump a exprimé son souhait de conclure un accord avec Téhéran. Cette main tendue fait suite aux avertissements de l'Ayatollah Ali Khamenei, qui redoute une guerre régionale en cas d'intervention américaine. Le président américain a conclu depuis la Floride : "si nous n'avons pas d'accord, nous verrons s'il avait raison ou non."
De son côté, Khamenei a durci le ton face à Washington. Dimanche, le guide suprême iranien a prévenu via l'agence Tasnim qu'une agression américaine ne resterait pas localisée, mais embraserait toute la région. Par ailleurs, il a qualifié les répressions sanglantes des manifestations de janvier - qui ont coûté la vie à plusieurs milliers de personnes - de riposte nécessaire face à une tentative de "coup d'Etat".
Suite à ces tensions, sur le marché des matières premières, après 17h, le prix du Brent chute de près de 7% à 65,94 dollars. Le WTI recule de près de 6% à 61,94 USD.
En outre, l'or poursuit son repli, perdant 4,76% à à 4 633 USD l'once après 17h.
"Shutdown" partiel
Outre la géopolitique, l'actualité aux Etats-Unis est dominée par le shutdown partiel. Le Sénat a voté vendredi le gel des fonds du département de la Sécurité intérieure (DHS) pour 15 jours. Ce délai supplémentaire vise à contraindre le Congrès à légiférer sur de nouvelles limitations en matière de politique migratoire. Ce blocage, effectif depuis samedi, découle des tensions entre démocrates et républicains sur le rôle de la police de l'immigration (ICE). Contrairement au "shutdown" historique de 43 jours de l'an dernier, cette paralysie reste partielle et ne devrait pas s'éterniser, puisqu'elle ne concerne qu'une partie de l'administration fédérale.
De plus, le président Trump a annoncé vendredi le nom du remplaçant de Jerome Powell à la présidence de la Fed dont le mandat expirera en mai. L'heureux élu se nomme Kevin Warsh. Son nom circulait avec insistance depuis plusieurs mois et était anticipé par la plupart des analystes. Selon Goldman Sachs, "Warsh compte baisser les taux d'intérêt (pour soutenir l'économie réelle) tout en réduisant agressivement la taille du bilan de la Fed afin de limiter l'inflation et l'impact sur les marchés d'actifs".
Walt Disney vacille
Du côté de la cote, Walt Disney dévisse et occupe la place de lanterne rouge du Dow Jones, pénalisé par une baisse de ses bénéfices en glissement annuel au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Ils s'élèvent à 2,402 milliards de dollars, contre 2,554 MdsUSD il y a un an à la même période. Par action, le bénéfice diminue de 4% à 1,34 USD. Après le groupe de médias et de loisirs, d'autres géants mastodontes côtés à Wall Street vont aussi publier leurs résultats annuels cette semaine : Alphabet, Amazon, Eli Lilly, PepsiCo, Pfizer.
Devon Energy progresse légèrement après l'annonce de sa fusion avec Coterra Energy. Les deux groupes du secteur énergétique ont signé un accord définitif dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Ce regroupement donnera naissance à un opérateur de schiste de premier plan à forte capitalisation.
En outre, les valeurs américaines liées aux terres rares ont bondi lundi à la suite d'informations révélant un projet stratégique de l'administration Trump pour sécuriser l'approvisionnement national en minéraux critiques. Selon Bloomberg, ce plan baptisé "Project Vault" viserait à constituer une réserve à destination du secteur privé, reposant sur un montage financier associant 1,67 MdUSD de capitaux privés et un prêt public de 10 Mds via la banque d'exportation américaine. Cette initiative a pour objectif de réduire la dépendance des Etats-Unis à l'égard de la Chine, qui domine actuellement la chaîne mondiale d'approvisionnement en terres rares. MP Materials, principal exploitant américain de terres rares, gagne près de 4%, tandis qu'USA Rare Earth et Critical Metals Corp progressent respectivement de près de 10% et de 5%.
Les chiffres de l'emploi au menu
Coté statistiques, le PMI manufacturier américain de janvier a été publié en milieu d'après-midi. L'indice s'est établi à 52,4 après 51,8 en décembre 2025 et reste au-dessus du seuil des 50 points qui marque la frontière entre contraction et progression de l'activité.
Par ailleurs, les investisseurs prendront connaissance de plusieurs données sur l'emploi américain : rapport Jolts de décembre (mardi), enquête ADP de janvier sur l'emploi privé (mercredi), et rapport sur l'emploi non agricole de janvier (vendredi).
