Les principaux indices de Wall Street sont en hausse, le Nasdaq en tête avec une progression d'environ 0,9%

Parmi les secteurs de l'indice S&P, les services de communication sont en tête des gains, tandis que le secteur de la santé accuse la plus forte baisse

L'indice Euro STOXX 600 augmente d'environ 0,4%

Le dollar recule, le bitcoin perd environ 0,9%, l'or progresse d'environ 1%; le brut augmente d'environ 0,9%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à environ 4,04%

LES INDICES AMÉRICAINS ATTEIGNENT À NOUVEAU DES RECORDS

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, Tesla TSLA.O et Alphabet GOOGL.O étant à la tête des plus fortes hausses du S&P 500 sur la journée. Alphabet, la société mère de Google, a atteint une capitalisation boursière (link de 3 000 milliards de dollars pour la première fois lundi, profitant d'un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et d'une décision de concurrence favorable. L'action du poids lourd a augmenté de plus de 3 %, plaçant l'indice des services de communication

.SPLRCL , en hausse de 1,9 %, en tête des gains sectoriels de la journée.

Les actions de Tesla (link ont bondi de 5 % après que la directrice générale Elon Musk a révélé qu'il avait acheté pour environ 1 milliard de dollars d'actions du fabricant de véhicules électriques, constituant le dernier vote de confiance du milliardaire dans l'avenir de l'entreprise. Il s'agit de la plus forte hausse du secteur de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD , qui a progressé de 1,4 % et constitue la deuxième plus forte hausse en pourcentage de l'indice de référence sur la journée. Le secteur de la santé .SPXHC a été le plus faible de la journée, avec CVS Health CVS.N en tête des pertes. Parmi les valeurs individuelles, le poids lourd Nvidia NVDA.O a le plus pesé sur le S&P 500, même s'il n'a perdu que 0,3 %. Le deuxième plus grand frein a été Eli Lilly LLY.N , en baisse de 1,5%.

Avec les réductions de taux de la Réserve fédérale à l'horizon, le S&P 500 a atteint un record intrajournalier lundi, après avoir atteint des records en trois séances la semaine dernière.

Le Nasdaq .IXIC a également atteint un record intrajournalier lundi, marquant son 7ème record d'affilée. Il a également atteint des records de clôture au cours des 6 dernières séances.

Voici l'instantané de mi-séance à partir de 1:33 ET/1733 GMT

(Sinéad Carew)

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

