SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 897,50
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les indices américains atteignent à nouveau des records
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les principaux indices de Wall Street sont en hausse, le Nasdaq en tête avec une progression d'environ 0,9%

*

Parmi les secteurs de l'indice S&P, les services de communication sont en tête des gains, tandis que le secteur de la santé accuse la plus forte baisse

*

L'indice Euro STOXX 600 augmente d'environ 0,4%

*

Le dollar recule, le bitcoin perd environ 0,9%, l'or progresse d'environ 1%; le brut augmente d'environ 0,9%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à environ 4,04%

15 septembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

LES INDICES AMÉRICAINS ATTEIGNENT À NOUVEAU DES RECORDS

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, Tesla TSLA.O et Alphabet GOOGL.O étant à la tête des plus fortes hausses du S&P 500 sur la journée. Alphabet, la société mère de Google, a atteint une capitalisation boursière (link de 3 000 milliards de dollars pour la première fois lundi, profitant d'un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et d'une décision de concurrence favorable. L'action du poids lourd a augmenté de plus de 3 %, plaçant l'indice des services de communication

.SPLRCL , en hausse de 1,9 %, en tête des gains sectoriels de la journée.

Les actions de Tesla (link ont bondi de 5 % après que la directrice générale Elon Musk a révélé qu'il avait acheté pour environ 1 milliard de dollars d'actions du fabricant de véhicules électriques, constituant le dernier vote de confiance du milliardaire dans l'avenir de l'entreprise. Il s'agit de la plus forte hausse du secteur de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD , qui a progressé de 1,4 % et constitue la deuxième plus forte hausse en pourcentage de l'indice de référence sur la journée. Le secteur de la santé .SPXHC a été le plus faible de la journée, avec CVS Health CVS.N en tête des pertes. Parmi les valeurs individuelles, le poids lourd Nvidia NVDA.O a le plus pesé sur le S&P 500, même s'il n'a perdu que 0,3 %. Le deuxième plus grand frein a été Eli Lilly LLY.N , en baisse de 1,5%.

Avec les réductions de taux de la Réserve fédérale à l'horizon, le S&P 500 a atteint un record intrajournalier lundi, après avoir atteint des records en trois séances la semaine dernière.

Le Nasdaq .IXIC a également atteint un record intrajournalier lundi, marquant son 7ème record d'affilée. Il a également atteint des records de clôture au cours des 6 dernières séances.

Voici l'instantané de mi-séance à partir de 1:33 ET/1733 GMT

(Sinéad Carew)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
248,5650 USD NASDAQ +3,22%
BTC/USD
115 169,9456 USD CryptoCompare -0,70%
CVS HEALTH
72,705 USD NYSE -3,05%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 886,39 Pts Index Ex +0,11%
ELI LILLY & CO
747,135 USD NYSE -1,04%
NASDAQ Composite
22 314,96 Pts Index Ex +0,79%
NVIDIA
177,6557 USD NASDAQ -0,09%
S&P 500 INDEX
6 611,87 Pts CBOE +0,42%
STOXX Europe 600
557,16 Pts DJ STOXX +0,42%
TESLA
417,6950 USD NASDAQ +5,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 19:48:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

