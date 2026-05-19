Les inconditionnels du Kindle s'affolent alors qu'Amazon tourne la page sur les anciennes liseuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amazon mettra fin au support des liseuses Kindle fabriquées en 2012 ou avant à compter du 20 mai

* Les utilisateurs de longue date critiquent cette décision, invoquant la durabilité des appareils et la perte des boutons physiques

* Certains achètent dès à présent plusieurs livres électroniques afin de pouvoir continuer à utiliser leurs anciens Kindles

(Ajout de détails sur les méthodes utilisées par les utilisateurs pour préserver leurs appareils au paragraphe 14) par Greg Bensinger

Pour Claudia Buonocore, l'idée de se séparer de sa liseuse Kindle Touch, vieille de 15 ans, est douloureuse.

“Je n’ai jamais ressenti le besoin d’avoir un autre appareil”, a déclaré cette habitante de la région de Pittsburgh, âgée de 39 ans. “Il fait partie de moi, c’est mon sauveur, je m’endors avec presque tous les soirs.”

Mme Buonocore et d’autres utilisateurs de Kindle sont confrontés à un changement fâcheux. Amazon AMZN.O a annoncé le mois dernier qu’il mettrait fin au support des liseuses commercialisées en 2012 et avant, empêchant ainsi les utilisateurs de télécharger de nouveaux livres ou de recevoir des mises à jour logicielles après le 20 mai.

“C’est tout simplement une trahison totale envers les clients”, a déclaré Buonocore. Amazon continuera à prendre en charge les appareils plus récents et a proposé une remise de 20 % sur les modèles récents, dont les prix varient entre 110 et 680 dollars, ainsi que 20 dollars de crédits pour des livres électroniques. Mais de nombreux fidèles du Kindle ne sont pas prêts à tourner la page sur leurs gadgets bien-aimés.

Brian Oelberg a rempli son Kindle Keyboard de 2010 de livres électroniques depuis qu’il a pris connaissance des projets d’Amazon, et estime en posséder désormais environ 250 titres. Il prévoit de désactiver le Wi-Fi de l’appareil à partir de mercredi pour le protéger de toute mise à jour logicielle qui effacerait son contenu.

M. Oelberg, âgé de 64 ans, a déclaré avoir récemment essayé les nouveaux modèles dans un magasin Best Buy, mais n'avoir pas été impressionné, soulignant qu'ils ne disposaient pas de boutons physiques pour tourner les pages. “Amazon n'a aucune raison de faire cela”, a déclaré ce résident de Chicago, ajoutant que ces boutons lui permettent de lire à l'extérieur par temps froid sans avoir à retirer ses gants.

Les adeptes des anciens Kindles affirment que la durabilité de ces appareils et leurs boutons physiques sont inégalés par les versions plus récentes, telles que le Kindle Paperwhite à 180 dollars, qui, selon eux, épuise plus rapidement la batterie en raison de son écran rétroéclairé.

De nombreuses entreprises technologiques retirent progressivement les anciens appareils du marché pour des raisons de sécurité, de coût et d’autres facteurs, incitant ainsi les utilisateurs à passer à un modèle plus récent. Il n’a pas été possible de déterminer combien d’appareils sont concernés par cette décision d’Amazon. Amazon a déclaré avoir pris en charge ces appareils pendant 14 ans ou plus et ne pas pouvoir continuer à le faire indéfiniment. “La technologie a beaucoup évolué depuis cette époque”, a déclaré un porte-parole. Bien qu’Amazonn’ ait pas été la première entreprise à produire des liseuses électroniques, elle les a fait entrer dans le grand public avec le lancement de la première Kindle en 2007 . En un clin d’œil, les utilisateurs pouvaient télécharger des livres électroniques sur l’appareil via les réseaux mobiles et accéder au vaste catalogue de titres d’Amazon.

Aujourd’hui, Amazon détient 72 % du marché des liseuses, selon le cabinet d’études Business Research Insights. Amazon n’a jamais divulgué ses chiffres de vente de Kindle.

Les commentateurs sur les réseaux sociaux proposent de nombreuses solutions pour que ces appareils restent utiles pendant de nombreuses années. Cela inclut le “jailbreaking”, c'est-à-dire la suppression des restrictions logicielles pour permettre l'installation d'autres logiciels; et le “sideloading”, un moyen d'ajouter des livres sur l'appareil à partir d'un ordinateur, généralement via un câble USB.

D'autres se tournent vers des logiciels open source comme le gestionnaire de livres électroniques Calibre, qui ne dépend pas des systèmes d'Amazon.

Cathy Ryan, qui répare des Kindles anciens pour les revendre sur eBay comme passe-temps, s’attend à ce que ce changement nuise à son activité. Cette résidente du Vermont, âgée de 59 ans, possède cinq Kindles et utilise toujours un appareil de deuxième génération acheté en 2009.

“Je suppose que rien ne dure éternellement, mais cela m’agace vraiment”, a déclaré Mme Ryan.

Cathy DeMail, 69 ans, de The Villages, en Floride, a déclaré qu’elle y voyait une arrière-pensée et qu’elle essayait de charger des livres sur son appareil. “C’est dommage que je sois contrainte d’accepter cela”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle devra probablement acheter un modèle plus récent à écran tactile.

“Je déteste ça, c'est le principe même qui me dérange.”