Les incendies font un mort et des milliers de déplacés en Californie

20 août (Reuters) - Un pilote a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère en Californie alors qu'il luttait contre les incendies dus à la foudre, qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de déplacés. Les orages qui ont balayé l'Etat cette semaine ont provoqué 367 feux, dont une vingtaine se sont propagés à grande échelle, selon les autorités. Le feu a notamment ravagé les montagnes proches à la région vinicole du nord de la Californie, touchée de plein fouet par la sécheresse, et entraîné la coupure de l'autoroute 80 à Fairfield, 56 km au sud-ouest de Sacramento. Les flammes ont entraîné une évacuation mouvementée des automobilistes. Plusieurs milliers d'habitants ont dû quitter leurs habitations à la périphérie de Vacaville après la propagation d'un ensemble de neuf incendies baptisé "LNU Lightning Complex". Déclenchés par la foudre lundi, ils ont ravagé 50.000 hectares et détruit une centaine d'habitations, selon les pompiers. L'autre grand groupe d'incendies en cours, le "SCU Lightning Complex", a parcouru 102.000 hectares à une vingtaine de kilomètres à l'est de Palo Alto, tandis qu'un troisième a déjà entraîné des évacuations au sud de la ville. (Steven Lam, Jane Ross, Steve Gorman, Sharon Bernstein, Andrew Hay, version française Diana Mandiá)

