Les importations de conteneurs ont explosé en mai dans le port américain le plus actif, les acheteurs cherchant à devancer la hausse des coûts du carburant

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* Le port de Los Angeles a traité 449 370 EVP à l'importation en mai, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente

* Les armateurs commenceront à répercuter la hausse des coûts de carburant dans leurs contrats de fret à compter du 1er juillet

* Selon Descartes, les volumes d'importation de conteneurs aux États-Unis ont bondi de 11,5 % en mai par rapport à l'année précédente

par Lisa Baertlein

Les importations vers le port à conteneurs le plus actif des États-Unis, à Los Angeles, ont atteint en mai leur deuxième plus haut niveau historique, les détaillants s'étant précipités pour s'approvisionner en produits tels que des fournitures scolaires en plastique avant que les armateurs ne commencent, à partir du 1er juillet, à répercuter la hausse des coûts de carburant liée à la guerre en Iran sur leurs contrats de fret. La guerre en Iran a perturbé le transport maritime au Moyen-Orient et réduit la disponibilité du pétrole brut et de ses dérivés utilisés pour fabriquer du plastique et d’autres produits. Les coûts du carburant maritime ont grimpé en flèche et certains détaillants et fabricants craignent également que des matières原材料 essentielles et des produits manufacturés ne viennent à manquer ou ne deviennent trop chers à expédier. Les entreprises évaluent les coûts énergétiques , les droits de douane , leurs besoins en stocks et les risques géopolitiques lorsqu’elles prennent des décisions en matière d’approvisionnement et d’expédition, a déclaré mardi Gene Seroka, directeur exécutif du port de Los Angeles.

« Lorsqu’elles identifient une période de stabilité, beaucoup agissent rapidement pour en tirer parti, accélérant le transit des marchandises tout au long de la chaîne d’approvisionnement tant que les conditions le permettent », a déclaré Seroka. Le port de Los Angeles a traité au total 840 165 unités équivalentes vingt pieds (EVP) en mai. Ce chiffre comprenait 449 370 EVP d’importations, soit une hausse de 26 % par rapport à l’année précédente, lorsque les droits de douane sur les importations américaines – depuis abrogés – avaient poussé les expéditeurs à freiner brusquement, selon les données. Un EVP est une unité de mesure standard du volume du fret maritime. Un conteneur maritime typique mesure 40 pieds.

Les volumes de juin et juillet s’annoncent encore plus importants qu’en mai, a déclaré Seroka, qui a ajouté qu’il faudrait des mois pour que les chaînes d’approvisionnement reviennent à la normale après la fin des hostilités de la guerre en Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz, goulet d’étranglement vital pour le transport maritime.

HAUSSE DU PRIX DU CARBURANT Le prix du carburant de soute des navires dans 20 ports mondiaux a presque doublé en mars, passant à 1 053 dollars par rapport au prix pratiqué avant le début des attaques américaines et israéliennes contre l’Iran, avant de reculer face à la perspective d’un accord de cessez-le-feu . Néanmoins, à compter du 1er juillet, les armateurs commenceront à répercuter la hausse des coûts de carburant dans les contrats couvrant la majeure partie du fret transporté. Pour aggraver encore la situation, les droits de douane mondiaux de 10 % prévus par la « Section 122 » pourraient expirer fin juillet, et l’administration Trump a proposé de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 12,5 % sur les importations en provenance de 60 pays liés à des allégations de travail forcé .

Les résultats publiés mardi par le port de Los Angeles font suite à l’annonce par le fournisseur de technologies pour la chaîne d’approvisionnement Descartes Systems Group DSG.TO d’une hausse de 11,5 % du volume total des importations de conteneurs aux États-Unis en mai par rapport à l’année précédente.

Les importations de produits en plastique relevant du code 39 du Système harmonisé, norme internationalement reconnue, ont augmenté de 26 % pour atteindre 251 706 EVP, selon les données d’importation analysées par Descartes Datamyne. Ce chiffre inclut une hausse de près de 87 % des importations de fournitures de bureau ou scolaires en plastique et une augmentation de 57 % des importations de vaisselle et d’ustensiles de cuisine en plastique.