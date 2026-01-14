 Aller au contenu principal
Les importations chinoises de soja pour 2025 atteignent un niveau record, alimentées par les achats de l'Amérique du Sud
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 05:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

La Chine a largement boudé le soja américain en 2025 en raison des droits de douane élevés

*

Près de 10 millions de tonnes achetées alors que les achats de soja américain reprennent après la trêve d'octobre

(Réécriture avec commentaires d'analystes, détails; paragraphes 1-14) par Ella Cao et Lewis Jackson

La Chine a importé un volume record de soja en 2025, les acheteurs ayant fortement augmenté leurs achats en Amérique du Sud par crainte d'une pénurie d'approvisionnement si la guerre commerciale avec Washington persistait.

Le premier acheteur mondial de l'oléagineux a importé 111,83 millions de tonnes métriques en 2025, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente, selon les données douanières publiées mercredi.

"Les expéditions concentrées des principaux producteurs, dont le Brésil et l'Argentine, ont entraîné une forte hausse des importations au premier semestre, contribuant à porter les totaux annuels à un niveau record", a déclaré Liu Jinlu, chercheur agricole chez Guoyuan Futures.

Cela s'explique par l'incertitude accrue sur les importations après l'escalade de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis au cours des deuxième et troisième trimestres, ce qui a incité les acheteurs chinois à anticiper les achats à grande échelle de soja sud-américain, a-t-elle ajouté.

Les arrivées de décembre ont augmenté de 1,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,04 millions de tonnes, selon les calculs de Reuters basés sur les données douanières.

CNC-SOY-IMP

LES CHIFFRES DE DECEMBRE SONT CONFORMES AUX ATTENTES DU MARCHE

Les importations chinoises de soja en décembre ont été globalement conformes aux attentes du marché, a déclaré Wang Wenshen, analyste chez Sublime China Information.

"Les retards de dédouanement ont ralenti le flux de soja importé, incitant certaines usines de trituration à suspendre leurs opérations ou à réduire les livraisons en raison des pénuries d'approvisionnement", a-t-il ajouté.

Wang prévoit des arrivées totales de soja de 7,48 millions de tonnes en janvier et de 5,2 millions de tonnes en février, alors que les perspectives d'approvisionnement se resserrent.

Sur une base mensuelle, cependant, les expéditions de décembre ont chuté de 0,9 % par rapport à novembre, qui était le troisième mois consécutif au cours duquel la Chine n'a pas importé de soja en provenance des États-Unis.

Les importations de soja de la Chine ont atteint des records de mai à octobre de l'année dernière, les acheteurs s'étant emparés des cargaisons sud-américaines tout en évitant largement le soja américain en raison des droits de douane élevés.

AUGMENTATION DES ACHATS DE SOJA AMÉRICAIN APRÈS LA TRÊVE COMMERCIALE

Pékin a augmenté ses achats de soja américain à la suite de la trêve commerciale conclue avec Washington à la fin du mois d'octobre.

Les négociants et les analystes ont estimé qu'au début de la semaine dernière, la Chine avait acheté près de 10 millions de tonnes de soja américain, soit jusqu'à 80 % des 12 millions de tonnes que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que la Chine s'était engagée à acheter d'ici la fin du mois de février.

L'organisme national de stockage a organisé quatre ventes aux enchères depuis décembre, dans le but apparent de libérer des stocks pour les expéditions de soja américain attendues dans les semaines à venir.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

