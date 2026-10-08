Les importations américaines de conteneurs maritimes ont atteint un nouveau record pour le mois de septembre, selon Descartes

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Les importations américaines de conteneurs ont augmenté de 10,3 % en septembre par rapport à l'année précédente, établissant un nouveau record pour ce mois, portées par une hausse de 21,2 % des expéditions en provenance de Chine, a indiqué jeudi le fournisseur de technologies pour la chaîne d'approvisionnement Descartes Systems Group DSG.TO . Les experts considèrent les données sur les importations américaines comme un indicateur de la santé économique nationale, de la demande des consommateurs et des retombées de la politique commerciale.

* Le volume des importations en septembre a atteint 2,55 millions d’unités équivalentes à un conteneur de 20 pieds (6,1 mètres) (TEU), l’unité de mesure standard du secteur.

* Les importations en provenance de Chine ont atteint 924.454 EVP.

* Le volume des importations en provenance de Chine a représenté 36,3 % du volume total en septembre 2026.

* Plusieurs catégories de produits vendus par les grands distributeurs tels que Walmart WMT.O et Costco COST.O ont dominé les expéditions en provenance de Chine, notamment les articles en plastique, le mobilier et la literie, ainsi que les jouets et les articles de sport.

* Le volume des importations pour les neuf premiers mois de 2026 a augmenté de 0,8 % par rapport à la même période en 2025.