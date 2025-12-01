Les immatriculations de voitures Tesla en novembre chutent de 58 % en France et de 49 % au Danemark, selon les données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Change l'identifiant du média, ajoute les détails du Danemark, le contexte)

Les immatriculations de Tesla

TSLA.O en France et au Danemark ont diminué de moitié en novembre par rapport à l'année précédente, le fabricant de véhicules électriques s'efforçant d'inverser les pertes de parts de marché en Europe malgré le lancement d'une nouvelle gamme de son modèle Y le plus vendu.

Les immatriculations mensuelles, un indicateur des ventes, ont chuté de 58 % en France pour atteindre 1 593 véhicules vendus, et de 49 % pour atteindre 534 voitures au Danemark, où le Model Y était le 23e véhicule le plus populaire avec 206 unités vendues, selon les données officielles.

Le ralentissement de Tesla en Europe a commencé à la fin de l'année dernière, après que son directeur général Elon Musk a publiquement fait l'éloge de personnalités politiques de droite, déclenchant des protestations dans toute la région . Musk est devenu relativement discret sur la politique au cours des derniers mois, mais l'activité européenne de Tesla ne s'est pas rétablie , signalant des problèmes plus fondamentaux.

Les analystesont pointé du doigt la concurrence croissante sur un marché européen encombré, en particulier de la part des nouveaux arrivants chinois, et la gamme vieillissante de Tesla.

Alors que Musk a passé la majeure partie de l'année à se concentrer sur les activités robotiques du constructeur automobile et à obtenir l'approbation des actionnaires pour son nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars , Tesla a tenté de reconquérir les acheteurs en lançant un modèle Y rafraîchi au début de l'année.

En octobre, elle a dévoilé des versions moins chères de son SUV Model Y et de sa berline Model 3, cette dernière n'étant pas encore disponible en Europe.

Au Danemark, les immatriculations de la Model 3 ont augmenté de 29 % en novembre pour atteindre 326 voitures, ce qui en fait la 8e voiture la plus vendue du pays, a indiqué Mobility Denmark, tandis que celles de la Model Y ont chuté de 74 %, selon les données de Bilstatistik.dk, qui gère la plus grande base de données automobiles de Scandinavie.