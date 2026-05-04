Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 11,6 % en avril, selon le ministre

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Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 11,6 % en glissement annuel en avril, pour atteindre 155 210 véhicules, selon les données publiées lundi par le ministère des Transports.

Sur la période janvier-avril, les immatriculations ont progressé de 9,8 % en glissement annuel, pour atteindre 640 083 unités.

Le leader du marché italien, Stellantis < STLAM.MI >, dont les marques comprennent Fiat, Jeep, Peugeot et la coentreprise chinoise Leapmotor, a surperformé le marché, avec des ventes en hausse de 14,4 % en avril, selon les calculs de Reuters.

La part de marché du constructeur s'élevait à 31,25 % le mois dernier, selon ces mêmes calculs.

Les groupes chinois ont continué à faire une forte percée en avril, avec des ventes en glissement annuel de BYD < 002594.SZ > en hausse de 171,7 % à 4 572 unités, et celles des marques Omoda/Jaecoo de Chery < 9973.HK > en hausse de 310,8 % à 3 857 unités.

Les ventes de Tesla < TSLA.O > en mars ont reculé de 5,4 % pour s'établir à 422 unités.