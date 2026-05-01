Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 0,26 % en avril, selon l'organisme professionnel

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Les immatriculations de voitures neuves en France ont reculé de 0,26 % en avril par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 138.339 véhicules, selon les données publiées vendredi par l'organisme français PFA.

Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont augmenté de 111,94 % le mois dernier, pour atteindre 1.829 véhicules.