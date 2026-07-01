Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,37 % en juin, selon l'organisme professionnel

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Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,37 % en juin par rapport à l'année précédente, pour atteindre 188 787 véhicules, selon les données publiées mercredi par l'organisme français PFA.

Les ventes de « TSLA.O s » Tesla dans le pays ont bondi de 104,99 % le mois dernier, pour atteindre 7 474 véhicules.