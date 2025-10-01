Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 0,97 % en septembre, selon l'organisme industriel

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 0,97% en septembre par rapport à l'année précédente pour atteindre 140 354 véhicules, ont montré mercredi les données de l'organisme automobile français PFA.

Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont grimpé de 2,74% à 5 584 véhicules le mois dernier. Depuis le début de l'année, les ventes de Tesla ont chuté de 31,66 %, tandis que le marché français dans son ensemble a diminué de 6,25 % au cours de la même période.