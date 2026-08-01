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Les immatriculations de voitures neuves en France en hausse de 9% en juillet-PFA
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 11:32
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Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 9% en rythme annuel en juillet, les véhicules électriques dépassant un tiers de parts de marché, selon les données communiquées samedi par la Plateforme automobile (PFA).

Le marché des voitures particulières neuves s'est élevé à 126.808 véhicules le mois dernier, soit 9% de plus que lors du même mois en 2025.

Parmi celles-ci, les voitures neuves électriques atteignent 35% de part de marché, à la faveur notamment du lancement du nouveau leasing social.

Cette dynamique profite notamment aux marques chinoises, qui s'adjugent 8% du marché, et à Tesla TSLA.O , dont les ventes ont progressé de 86% sur un an en juillet, pour atteindre 2.429 véhicules.

(Rédigé par Dominique Patton et Tangi Salaün)

Véhicules électriques

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