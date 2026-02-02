Les immatriculations de Tesla en Norvège ont chuté de 88 % en janvier par rapport à l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Norvège ont chuté de 88,0% en janvier par rapport à l'année précédente, pour atteindre 83 véhicules, a déclaré le compilateur de données OFV vendredi.

Les ventes de véhicules électriques ont grimpé en flèche en Norvège à la fin de 2025 avant l'augmentation des taxes sur les véhicules électriques en janvier de cette année.