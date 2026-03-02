Les immatriculations de Tesla en Norvège augmentent de 32 % en février par rapport à l'année précédente

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Norvège ont augmenté de 32% en février par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1210 véhicules, ont montré les données du compilateur OFV lundi.