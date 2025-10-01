Les immatriculations de Tesla en Norvège augmentent de 14,7 % en glissement annuel en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Norvège ont augmenté de 14,7 % pour atteindre 4 829 voitures en septembre par rapport à l'année précédente, ont montré les données d'enregistrement mercredi.