Les immatriculations de Tesla en mai ont bondi sur plusieurs marchés européens alors que la reprise se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des immatriculations en Norvège au paragraphe 3, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6; mise à jour du graphique pour inclure les données de la Norvège.) par Amir Orusov et Mathias de Rozario

Les immatriculations de voitures Tesla

TSLA.O ont augmenté sur plusieurs marchés européens en mai, signe d'une reprise continue des ventes régionales du constructeur américain de véhicules électriques. Les immatriculations de Tesla, indicateur des ventes, ont augmenté de 71 % pour atteindre 858 véhicules en Suède , de 136 % pour atteindre 1 750 véhicules au Danemark et de 113 % pour atteindre 1 690 véhicules en Espagne , selon les données publiées lundi par Mobility Sweden, bilstatistik.dk et l'ANFAC. En Norvège , 3 345 nouvelles Tesla ont été immatriculées, soit une hausse de 29 % par rapport à l'année dernière, tandis qu'en France , elles ont bondi de 655 % pour atteindre 5 446 véhicules, selon les chiffres du compilateur norvégien OFV et de l'organisme français PFA. Les immatriculations de véhicules électrifiés — y compris les modèles électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides — ont augmenté d'environ 21 % en Europe et ont représenté plus des deux tiers du total des immatriculations de la région en avril, selon les données du lobby automobile européen ACEA. De nombreux marchés européens bénéficient de mesures de soutien, de subventions et de la hausse des coûts du carburant, qui incitent les acheteurs à se tourner vers des voitures moins polluantes.

Alors que la part de marché de Tesla s'érode, ses ventes sont stimulées par la croissance globale significative du marché des voitures électriques à batterie, notamment grâce à l'adoption accélérée en Scandinavie et à un effet de rattrapage sur les marchés en retard comme l'Espagne, a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research.

La Grande-Bretagne et l'Allemagne, les plus grands marchés automobiles d'Europe, devraient publier leurs chiffres d'immatriculations mensuels plus tard dans la semaine. Tesla, le constructeur automobile le plus valorisé au monde en termes de capitalisation boursière, a perdu près de la moitié de sa part de marché européenne en 2025 en raison d'une combinaison de facteurs: une concurrence croissante, notamment de la part des marques chinoises, l'absence de nouveaux modèles et une réaction à la position politique de son directeur général, Elon Musk .