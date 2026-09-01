Les immatriculations de Tesla en Europe ont affiché des résultats mitigés en août, la France et le Danemark ayant soutenu la croissance

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Les immatriculations de Tesla

TSLA.O sur plusieurs marchés européens en août ont montré mardi un tableau contrasté, avec de fortes hausses en France et au Danemark, contrebalancées par des baisses en Norvège et en Suède.

Les immatriculations de véhicules Tesla neufs, un indicateur des ventes, ont bondi de 279% en France et de 104% au Danemark par rapport à l'année dernière, selon les données de l'organisme français PFA et du site danois bilstatistik.dk.

En revanche, elles ont chuté de 79% en Norvège et de 41% en Suède , comme l'ont montré les chiffres des organismes OFV et Mobility Sweden.

Les ventes de Tesla en Europe ont jusqu’à présent rebondi cette année après deux baisses annuelles consécutives, grâce à des comparaisons plus favorables avec l’année précédente, à la hausse des prix du carburant, aux aides gouvernementales et à l’intérêt croissant des consommateurs pour les voitures électriques.

Les données d'immatriculation du Royaume-Uni et de l'Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles européens, seront publiées dans le courant de la semaine.