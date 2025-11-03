Les immatriculations de Tesla au Danemark chutent de 86 % en octobre par rapport à l'année précédente

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O au Danemark ont chuté de 86% en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 102 véhicules, ont montrélundi les données de bilstatistik.dk.