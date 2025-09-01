Les immatriculations de Tesla au Danemark chutent de 42 % en août

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O au Danemark ont chuté de 42 % en août par rapport à l'année précédente, pour atteindre 473 véhicules, ont montré lundi les données de Mobility Denmark.