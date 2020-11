Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Les images de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables et nous font honte" - Macron Reuters • 27/11/2020 à 20:11









PARIS, 27 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron déclare vendredi soir que les images de la violente interpellation d'un producteur de musique noir par des policiers, samedi dernier à Paris, "nous font honte" et demande au gouvernement de travailler à une réaffirmation du "lien de confiance" entre les Français et les forces de l'ordre. "Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d'où qu'elles viennent. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme", écrit https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/posts/les-images-que-nous-avons-tous-vues-de-lagression-de-michel-zecler-sont-inaccept/3010677572498142 le chef de l'Etat sur sa page Facebook. "Je demande au gouvernement de me faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations", ajoute-t-il, rappelant qu'il est de par sa fonction le garant des libertés. La diffusion par le site Loopsider des images de l'interpellation brutale de Michel Zecler a suscité une vive émotion en France, au-delà même de la classe politique. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.