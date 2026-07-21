Les Houthis menacent de fermer Bab el-Mandeb, les marchés résistent

La situation autour de Bab-el-Mandeb (littéralement "la porte des lamentations"), reste floue alors que les rebelles Houthis ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie Saoudite. Deux pétroliers engagés en mer Rouge et qui se dirigeaient vers l'Asie viennent ainsi de faire demi-tour préférant faire le tour via le canal de Suez plutôt que d'affronter l'ire de la milice yéménite. Si les prix du pétrole sont en hausse, les principaux indices européens résistent pour l'instant : Paris achève la séance sur un gain de 0,28%, à 8 363 points, derrière Londres ( 0,58%) et Francfort ( 0,59%).

L'indice parisien est notamment aidé par STMicro, qui s'adjuge 4,26%, profitant du retour massif des investisseurs vers les puces après quelques jours de défiance pour le secteur. Ainsi, les valeurs des semi-conducteurs s'envolent des deux côtés de l'Atlantique, avec 10,51% pour Soitec, 10,25% pour Micron, 7,1% pour Intel et BESI, 6% pour AMD, 5,79% pour Infineon, 5,3% pour ASM International, 4,77% pour ASML...

"Le prochain élément à surveiller sera les résultats des entreprises liées à l'intelligence artificielle, ainsi que leurs prévisions de bénéfices et leurs intentions en matière de dépenses d'investissement (CAPEX)", rappelle-t-on chez Muzinich & Co.

La saison des résultats bat en effet son plein outre-Atlantique, où General Motors, 3M, ou encore Northrop Grumman ont publié leurs résultats aujourd'hui.

Une BCE qui s'annonce sans surprise...

Les marchés gardent aussi un oeil sur la BCE, qui doit tenir sa réunion de politique monétaire demain et jeudi. Le statu quo est largement anticipé, si bien que la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde pourrait s'avérer plus importante que le communiqué de la BCE lui-même.

"Notre scénario central demeure celui d'une dernière hausse de taux en septembre. Selon nous, l'inflation restera supérieure à l'objectif de 2% de la BCE au cours des prochains trimestres, avant que le Conseil des gouverneurs ne marque une pause afin d'évaluer les effets du resserrement monétaire déjà engagé", indique David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.

En revanche, une inflation élevée pendant une période longue, notamment en lien avec le Moyen-Orient, pourrait amener la BCE à envisager de nouvelles hausses de taux, prévient le spécialiste.

... mais une pression maximale au Moyen-Orient

La situation au Moyen-Orient reste en effet préoccupante, alors que les Etats-Unis ont conduit des frappes sur l'Iran pour la 10e nuit consécutive. Par ailleurs, les rebelles Houthis ont annoncé bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, un étroit passage maritime qui relie la mer Rouge à l'océan Indien.

Avec une largeur de 3 km, son blocage s'avère bien plus aisé que celui d'Ormuz (33km) et les répercussions d'un tel blocus pourraient même être plus importantes. En temps normal, on y comptait le passage de 27 000 navires par an contre environ 20 000 à Ormuz.

Ainsi, "le détroit de Bab el-Mandeb n'est pas un front secondaire de cette crise", rappelait ce matin Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue. "Tant que le détroit d'Ormuz reste contesté, le marché tient, car le pétrole du Golfe et les produits raffinés asiatiques peuvent encore être acheminés via le cap de Bonne-Espérance. Si Bab el-Mandeb venait à être fermé, cette voie de contournement disparaîtrait. Ce scénario ne peut plus être considéré comme négligeable", ajoute le spécialiste.

Les menaces des Houthis se font d'ailleurs ressentir sur les cours du pétrole, avec 2,7% sur le Brent, à 91,53 USD le baril, et 3,75% sur le WTI, à 85,54 USD.

Les valeurs du pétrole en profitent immédiatement, avec 7,09% pour Var Energi (qui est aussi porté par ses résultats publiés aujourd'hui et une acquisition), 2,35% pour TotalEnergies, 2,1% pour Aker et Equinor, 1,32% pour bp...

Le ZEW rassure avant une pluie de résultats

Dans l'actualité des statistiques, l'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne augmente fortement de 15,8 points pour atteindre 26,3 en juillet, dépassant ainsi le consensus, qui ressortait à 18.

"Les perspectives économiques continuent de s'améliorer en juillet. Il semble que les réformes produisent leurs effets. Les secteurs orientés vers l'exportation, en particulier, ainsi que la demande intérieure connaissent une croissance soutenue", a commenté Achim Wambach, le président de l'institut ZEW.

Demain, plusieurs gros rendez-vous attendent les investisseurs avec notamment les publications d'Alphabet, Tesla, Philip Morris, GE Vernova, Texas Instrument, IBM, Santander ou encore Iberdrola.