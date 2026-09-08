Les Houthis frappent des sites énergétiques en Arabie, des dizaines de blessés

Les partisans des Houthis célèbrent l'anniversaire du prophète Mahomet à Sanaa

Les Houthis, mouvement soutenu par l'Iran contrôlant ‌une partie du Yémen, ont revendiqué mardi des attaques de drones et de missiles balistiques contre des installations du ​géant pétrolier Aramco dans le sud de l'Arabie saoudite, dans ce qu'ils ont qualifié d'"opération d'envergure".

Les autorités saoudiennes ont annoncé que l'activité avait été suspendue mardi sur plusieurs sites énergétiques du pays, premier exportateur mondial de pétrole et ​allié des Etats-Unis, à la suite d'attaques des Houthis qui ont en outre fait 73 blessés.

Le cours du baril de Brent, référence du marché ​pétrolier mondial, était en hausse de 2,11% à 99,07 dollars ⁠à 08h17 GMT, s'approchant de nouveau de la barre des 100 dollars, d'autant qu'aucune issue au conflit ‌entre les Etats-Unis et l'Iran n'est en vue plus de six mois après les premières frappes américano-israéliennes contre le territoire iranien le 28 février.

Les Houthis disent avoir attaqué des installations ​d'Aramco à Abha, Najran et Jizan ‌ainsi qu'une base aérienne à Khamis Mushait.

Des incendies se sont déclarés sur les sites ⁠touchés et plusieurs personnes y ont été blessées tandis que pompiers et services de secours ont été déployés en urgence sur place pour lutter contre les flammes et évaluer les dégâts, a dit le ministère saoudien de ⁠l'Energie.

"Les autorités concernées traitent les ‌répercussions de cette attaque", a dit le ministère.

"Les mesures nécessaires vont être prises pour ⁠garantir la sécurité des installations et des employés et la poursuite du travail conformément aux plans opérationnels prévus."

La coalition ‌emmenée par l'Arabie saoudite au Yémen, destinée à lutter contre les Houthis, a auparavant déclaré ⁠qu'au moins 73 personnes avaient été blessées dans des attaques du mouvement armé soutenu ⁠par l'Iran contre les villes ‌saoudiennes d'Abha, Khamis Mushait, Jizan et Najran.

Cette coalition a promis de riposter avec fermeté, qualifiant cette escalade de "dangereuse".

Les ​Houthis, qui contrôlent les zones les plus peuplées du Yémen ‌et une grande partie du nord du pays dont la capitale Sanaa, ont lancé plusieurs attaques contre l'Arabie saoudite et en mer Rouge ​depuis leur annonce en juillet dernier d'un blocus maritime des ports saoudiens.

Leurs frappes de mardi interviennent après un avertissement lancé par l'Iran déclarant que les infrastructures énergétiques à travers le Golfe, notamment les intérêts pétroliers ⁠et gaziers des Etats-Unis dans la région, étaient vulnérables.

Cette menace iranienne a été lancée à la suite d'attaques réciproques contre des pétroliers dans et près du Golfe le dernier week-end d'août, qui ont ravivé les craintes quant à la navigation dans le détroit d'Ormuz, bloqué de fait par l'Iran depuis début mars alors qu'y transitait avant le conflit un cinquième du commerce maritime mondial d'hydrocarbures.

(Nayera Abdallah et Jana Choukeir; version française Jean Terzian et Bertrand ​Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)