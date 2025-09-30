Les Houthis du Yémen affirment qu'ils vont cibler les principaux exportateurs de pétrole américains dans les mers voisines

Les Houthis du Yémen sanctionnent 13 entreprises pétrolières américaines, dont Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips

La liste des sanctions comprend également les directeurs généraux des sociétés

Toute attaque des Houthis risque de violer l'accord de cessez-le-feu conclu avec les États-Unis, selon un analyste

(Commentaires de l'analyste aux paragraphes 6, 12 et 13, données de l'EIA aux paragraphes 8 et 11, détails sur les attaques des Houthis dans la région au paragraphe 9) par Jonathan Saul et Lisa Baertlein

Les Houthis du Yémen cibleront les majors pétrolières américaines, notamment Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , malgré une trêve antérieure avec l'administration du président Donald Trump pour ne pas attaquer les navires liés aux États-Unis naviguant dans la mer Rouge et le grand golfe d'Aden, a déclaré mardi la milice soutenue par l'Iran.

Le Centre de coordination des opérations humanitaires (HOCC), basé à Sanaa, qui assure la liaison entre les forces houthies et les opérateurs maritimes commerciaux et qui est associé à l'armée houthie, a sanctionné 13 sociétés américaines, neuf cadres et deux navires.

Les entités désignées par les Houthis "seront traitées conformément au principe de confrontation", a déclaré le HOCC sur son site web à propos des mesures qu'il prendra à l'égard des personnes considérées comme étant sous le coup de ses sanctions.

L'annonce est un avis que les entreprises, qui comprennent également ConocoPhillips COP.N , sont considérées comme des entités hostiles ouvertes à l'attaque.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"On ne sait pas si ces sanctions signalent que les Houthis commenceront à cibler les navires liés aux organisations, entreprises et individus sanctionnés - une démarche qui risquerait de violer l'accord de cessez-le-feu avec l'administration Trump, facilité par Oman", a déclaré Mohammed Albasha, analyste indépendant du Moyen-Orient, dans un message publié sur LinkedIn mardi. Depuis 2023, les Houthis ont lancé de nombreux assauts contre des navires de la mer Rouge qu'ils considèrent comme liés à Israël, dans ce qu'ils disent être une solidarité avec les Palestiniens face à la guerre d'Israël contre Gaza . Cette campagne a eu peu d'effet sur le trafic vital des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, qui est situé entre Oman et l'Iran et relie le golfe Persique au golfe d'Oman et à la mer d'Arabie, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Les Houthis ont parfois attaqué des navires dans le golfe d'Aden, qui se jette dans la mer d'Arabie.

Cette semaine, une attaque de type Houthi contre un cargo néerlandais dans le golfe d'Aden a blessé deux membres de l'équipage et laissé le navire en flammes et à la dérive. Les rebelles n'ont pas revendiqué cette attaque.

L'année dernière, les États-Unis ont importé environ 500 000 barils par jour de brut et de condensat en provenance des pays du golfe Persique par le détroit d'Ormuz, selon l'EIA. Cela représente environ 7 % du total des importations américaines de pétrole brut et de condensat, soit le niveau le plus bas depuis près de 40 ans, en raison de l'augmentation de la production nationale et des importations canadiennes, selon l'agence.

"Pourquoi maintenant? Les Houthis affirment que cette action est prise en vertu du principe de réciprocité, en réponse aux sanctions américaines - malgré l'annonce par Oman, le 6 mai 2025, d'une désescalade et d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et les Houthis", a écrit l'analyste Albasha.

La déclaration des Houthis, a ajouté Albasha, indique également que "le but ultime de ces sanctions n'est pas la punition pour elle-même, mais de provoquer un changement positif de comportement"