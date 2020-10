Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Houthis disent avoir atteint des cibles en Arabie saoudite Reuters • 25/10/2020 à 00:59









LE CAIRE, 25 octobre (Reuters) - Les rebelles yéménites Houthis ont déclaré samedi avoir mené des attaques aux drones contre les aéroports saoudiens de Djizan et d'Abha ainsi que la base saoudienne de Khamis Mushait. La coalition saoudienne, qui intervient militairement depuis 2015 contre le mouvement chiite soutenu par l'Iran, a fait savoir dans plusieurs communiqués durant le week-end qu'elle avait intercepté et détruit trois drones chargés d'explosifs tirés par les Houthis en direction du sud de l'Arabie saoudite. Via Twitter, le porte-parole militaire des Houthis a assuré que les objectifs avaient été atteints. (Hesham Abdoul Khalek; version française Jean Terzian)

