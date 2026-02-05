 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les hésitations de Nvidia sur OpenAI représentent un sérieux risque pour Oracle
information fournie par Agefi Dow Jones 05/02/2026 à 10:30

Par Jonathan Weil

La probabilité que Nvidia investisse bien moins de 100 milliards de dollars dans OpenAI soulève d'importantes questions pour Oracle.

Les principales sont de savoir si le développeur de ChatGPT peut honorer son contrat de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec Oracle, et si le géant de la technologie devrait réellement comptabiliser la totalité de ce contrat dans ses propres livres.

Au 30 novembre, Oracle a fait état de 523 milliards de dollars d'obligations de performance restantes, qui représentent des ventes contractuelles non encore comptabilisées comme chiffre d'affaires. Ce chiffre, qui est une information en note de bas de page suivie de près, représentait environ neuf fois le chiffre d'affaires d'Oracle pour les quatre trimestres précédents, et incluait les 300 milliards de dollars liés à OpenAI. L'action d'Oracle s'est envolée début septembre, bondissant à un moment donné de 36% en une seule journée, après qu'un rapport sur les résultats a montré que ses obligations de performance restantes avaient plus que triplé par rapport au trimestre précédent.

La relation d'OpenAI avec Nvidia a incarné les inquiétudes concernant la circularité des accords dans le domaine de l'intelligence artificielle. La lettre d'intention des entreprises, dévoilée le 22 septembre, prévoyait que Nvidia investisse jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI sur de nombreuses années. Alors qu'une partie de l'argent reviendrait à Nvidia pour ses puces, une autre partie aiderait OpenAI à payer d'autres choses comme son accord avec Oracle pour la fourniture de capacité de calcul.

Face aux inquiétudes concernant ses niveaux d'endettement et la fiabilité d'OpenAI, Oracle a été incité à lever des fonds propres pour soutenir sa cote de crédit "investment-grade".

Le 1er février, Oracle a déclaré prévoir d'émettre jusqu'à 20 milliards de dollars d'actions ordinaires cette année, dans le cadre d'un plan plus large visant à lever entre 45 et 50 milliards de dollars par le biais de financements par actions et par emprunt pour développer ses activités d'infrastructure cloud.

L'émission d'actions diluerait les actionnaires, après qu'ils ont déjà vu leurs actions perdre environ la moitié de leur valeur depuis leur sommet de septembre. Mais compte tenu de l'incertitude et de la circularité des accords dans le domaine de l'IA, renforcer le coussin de fonds propres de l'entreprise semble prudent.

De son côté, Oracle construit déjà des data centers, financés par de nouvelles dettes, en se fondant sur le contrat conclu avec OpenAI. Oracle et Nvidia sont également d'importants clients l'un de l'autre, bien qu'Oracle ait récemment signalé vouloir diversifier ses achats de puces d'IA au-delà de Nvidia.

Désormais, une grande partie du financement anticipé d'OpenAI est remise en question. Cela soulève de nouvelles questions sur la manière dont OpenAI paiera ses engagements estimés à 1.400 milliards de dollars, y compris ceux envers Oracle. Cela dépendra de sa capacité à lever des fonds auprès des investisseurs et à augmenter considérablement son chiffre d'affaires.

Une porte-parole d'Oracle, Deborah Hellinger, a déclaré: "L'accord Nvidia-OpenAI n'a aucun impact sur notre relation financière avec OpenAI. Nous restons très confiants dans la capacité d'OpenAI à lever des fonds et à honorer ses engagements."

Le Wall Street Journal a rapporté le 30 janvier que l'accord de septembre avec Nvidia était au point mort, après que certains dirigeants de Nvidia ont exprimé des doutes sur l'accord. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré le lendemain à des journalistes à Taipei que le géant des puces serait "absolument impliqué" dans la dernière levée de fonds d'OpenAI. Lorsqu'on lui a demandé si le montant dépasserait les 100 milliards de dollars, il a répondu: "Non, non, rien de tel."

OpenAI vise 100 milliards de dollars pour sa dernière levée de fonds, qui pourrait inclure Nvidia. SoftBank Group est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars de plus, après avoir porté sa participation à 11% en décembre en investissant 22,5 milliards de dollars. Amazon est également en pourparlers pour investir dans la levée de fonds, et OpenAI vise une introduction en Bourse au quatrième trimestre de cette année.

Il est possible que tout cela se produise, et qu'OpenAI puisse lever les sommes considérables dont la société a besoin. Ou si OpenAI ne peut pas payer la totalité des 300 milliards de dollars, alors peut-être qu'un autre client pourrait prendre sa place. Mais tout cela n'est que spéculation, et la nouvelle que Nvidia réduit son engagement envers OpenAI soulève de nouvelles questions sur la probabilité que les 300 milliards de dollars se matérialisent.

Cela signifie qu'Oracle aura une question pressante concernant ses propres comptes: le recouvrement des 300 milliards de dollars auprès d'OpenAI est-il toujours "probable" selon le jugement de la direction? La réponse doit être oui, selon les règles comptables, pour qu'Oracle inclue la somme dans ses obligations de performance restantes.

La manière dont la direction répondra à la question dans ses prochains rapports financiers, et la réaction du marché, pourraient avoir des effets d'entraînement. La cote de crédit "investment-grade" d'Oracle, actuellement à triple B, est sous surveillance négative chez S&P et Moody's, signalant une possible dégradation. Une partie de la dette d'Oracle, y compris une obligation à 10 ans vendue en septembre, s'est récemment négociée comme des obligations à haut risque, et le coût pour protéger la dette d'Oracle contre les défauts de paiement a grimpé en flèche.

Ce qu'Oracle ne peut pas se permettre de sacrifier, c'est sa crédibilité. Si la direction de l'entreprise continue de conclure que le recouvrement auprès d'OpenAI est probable, ce jugement a intérêt à être le bon.

Cet article est republié dans le cadre de notre reproduction quotidienne des articles parus sur le site WSJ.com qui sont également publiés aux Etats-Unis dans la version papier du Wall Street Journal.

Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais vers le français par une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

DNCO20260204001864

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,4950 USD NASDAQ -4,50%
NVIDIA
172,2250 USD NASDAQ -1,13%
ORACLE
139,590 USD NYSE -4,84%
© 2026 Dowjones Newswires. Agefi Dow Jones se réserve le droit de supprimer ou modifier les Informations Dow Jones à tout moment et sans préavis. Les Informations Agefi Dow Jones sont la propriété de Agefi Dow Jones ou de ses concédants et sont protégées par copyright et autres lois sur la propriété intellectuelle. Les Informations Agefi Dow Jones ne peuvent être utilisées que pour un usage personnel, en dehors de toute fin commerciale. Si l'Abonné du Distributeur est une personne individuelle, celle-ci s'interdit de stocker, copier, reproduire, modifier, distribuer, transmettre, afficher, réaliser, publier, céder, créer des travaux dérivés, diffuser par radio ou télévision, faire circuler les Informations Agefi Dow Jones quelles qu'elles soient à une tierce personne, y compris, mais de façon non limitative, à des collaborateurs de la même société ou organisation, sans le consentement préalable par écrit de Agefi Dow Jones. Nonobstant ce qui précède, une portion non substantielle des Informations Agefi Dow Jones pourra être copiée et transmise, ponctuellement et sans que l'opération soit répétée à intervalles réguliers, par un mode autre que le courrier électronique, sans frais et en dehors de toute fin commerciale, à un nombre limité de personnes dans le cadre normal d'une activité journalière, étant entendu que dans ce cas il devra être fait mention écrite de toutes les notifications relatives aux droits de propriété et au copyright, de la source originale et de la phrase « Reproduit avec l'autorisation de Agefi Dow Jones & Company ». Les Informations Dow Jones sont constituées de faits, d'opinions et de recommandations de personnes et d'organisations jugées dignes d'intérêt. Dow Jones ne garantit en aucune façon l'exactitude, l'intégralité ou l'opportunité desdits faits ou desdites opinions ou recommandations, et n'en assume en aucun cas la responsabilité. DOW JONES NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE D'UN RETARD QUEL QU'IL SOIT DANS LA RECEPTION DES INFORMATIONS DOW JONES PAR VOUS-MEMES, RETARD QUI SERAIT IMPUTABLE AUX LIMITATIONS INHERENTES AUX TRANSMISSIONS INTERNET EFFECTUEES PAR LE RESEAU WEB. ETANT DONNE LE NOMBRE IMPORTANT DES SOURCES DE PROVENANCE DES INFORMATIONS DOW JONES, ET LES RISQUES INHERENTS A LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE, DES RETARDS, OMISSIONS OU INEXACTITUDES SONT SUSCEPTIBLES DE SE PRODUIRE DANS LES INFORMATIONS DOW JONES. LESDITES INFORMATIONS SONT FOURNIES « EN L'ETAT », SANS GARANTIE AUCUNE. NI DOW JONES, NI SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS, NE PEUVENT GARANTIR L'EXACTITUDE, L'INTEGRALITE, L'ACTUALITE, L'OPPORTUNITE, L'ABSENCE D'INFRACTION A DES DROITS EVENTUELS, LA PROPRIETE, LA COMMERCIALISABILITE OU L'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE DES INFORMATIONS DOW JONES, ET DOW JONES DECLINE PAR LES PRESENTES TOUTE RESPONSABILITE QUANT A UNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE. NI DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEMES OU UNE AUTRE PARTIE D'UNE PERTE OU D'UN DOMMAGE QUELCONQUE, AUTRE QU'UN DECES OU UN DOMMAGE CORPOREL RESULTANT DIRECTEMENT DE L'UTILISATION DES INFORMATIONS DOW JONES, CAUSES EN PARTIE OU EN TOTALITE PAR UNE NEGLIGENCE DE SA PART OU DES EVENEMENTS IMPREVUS INDEPENDANTS DE SA VOLONTE LORS DE LA RECEPTION, DE LA COMPILATION, DE L'INTERPRETATION, DE LA MISE EN FORME OU DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS DOW JONES. EN AUCUN CAS DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEME OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUANT A UNE DECISION PRISE OU A UNE ACTION ENTREPRISE PAR VOUS-MEME ET QUI AURAIT ETE BASEE SUR LES INFORMATIONS DOW JONES. NI DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEMES OU UNE AUTRE PERSONNE POUR UN DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (INCLUANT, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES SPECIFIQUES, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU TOUT AUTRE DOMMAGE SIMILAIRE) AUTRE QUE LES DOMMAGES DIRECTS, MEME S'IL AVAIT ETE INFORME DE L'EVENTUALITE D'UN TEL DOMMAGE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DE DOW JONES, D'UN DE SES AFFILIEES, AGENTS OU CONCEDANTS, ENGAGEE A LA SUITE D'UNE RECLAMATION EMISE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT, N'EXCEDERA LE MONTANT TOTAL PAYE PAR L'ABONNE AU TITRE DES INFORMATIONS DOW JONES DANS LES 12 MOIS PRECEDANT LA SURVENANCE DE L'EVENEMENT AYANT ENGENDRE LA RECLAMATION. CERTAINS ETATS OU JURIDICTIONS NE RECONNAISSANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE GARANTIE RELATIVE AUX DOMMAGES, OU L'EXCLUSION DE CERTAINS TYPES DE GARANTIES, TOUT OU PARTIE DES LIMITATIONS EXPOSEES CI-DESSUS PEUVENT EVENTUELLEMENT NE PAS VOUS CONCERNER.

Cette analyse a été élaborée par Agefi Dow Jones et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 10:30:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank