Les hésitations de Nvidia sur OpenAI représentent un sérieux risque pour Oracle

Par Jonathan Weil

La probabilité que Nvidia investisse bien moins de 100 milliards de dollars dans OpenAI soulève d'importantes questions pour Oracle.

Les principales sont de savoir si le développeur de ChatGPT peut honorer son contrat de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec Oracle, et si le géant de la technologie devrait réellement comptabiliser la totalité de ce contrat dans ses propres livres.

Au 30 novembre, Oracle a fait état de 523 milliards de dollars d'obligations de performance restantes, qui représentent des ventes contractuelles non encore comptabilisées comme chiffre d'affaires. Ce chiffre, qui est une information en note de bas de page suivie de près, représentait environ neuf fois le chiffre d'affaires d'Oracle pour les quatre trimestres précédents, et incluait les 300 milliards de dollars liés à OpenAI. L'action d'Oracle s'est envolée début septembre, bondissant à un moment donné de 36% en une seule journée, après qu'un rapport sur les résultats a montré que ses obligations de performance restantes avaient plus que triplé par rapport au trimestre précédent.

La relation d'OpenAI avec Nvidia a incarné les inquiétudes concernant la circularité des accords dans le domaine de l'intelligence artificielle. La lettre d'intention des entreprises, dévoilée le 22 septembre, prévoyait que Nvidia investisse jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI sur de nombreuses années. Alors qu'une partie de l'argent reviendrait à Nvidia pour ses puces, une autre partie aiderait OpenAI à payer d'autres choses comme son accord avec Oracle pour la fourniture de capacité de calcul.

Face aux inquiétudes concernant ses niveaux d'endettement et la fiabilité d'OpenAI, Oracle a été incité à lever des fonds propres pour soutenir sa cote de crédit "investment-grade".

Le 1er février, Oracle a déclaré prévoir d'émettre jusqu'à 20 milliards de dollars d'actions ordinaires cette année, dans le cadre d'un plan plus large visant à lever entre 45 et 50 milliards de dollars par le biais de financements par actions et par emprunt pour développer ses activités d'infrastructure cloud.

L'émission d'actions diluerait les actionnaires, après qu'ils ont déjà vu leurs actions perdre environ la moitié de leur valeur depuis leur sommet de septembre. Mais compte tenu de l'incertitude et de la circularité des accords dans le domaine de l'IA, renforcer le coussin de fonds propres de l'entreprise semble prudent.

De son côté, Oracle construit déjà des data centers, financés par de nouvelles dettes, en se fondant sur le contrat conclu avec OpenAI. Oracle et Nvidia sont également d'importants clients l'un de l'autre, bien qu'Oracle ait récemment signalé vouloir diversifier ses achats de puces d'IA au-delà de Nvidia.

Désormais, une grande partie du financement anticipé d'OpenAI est remise en question. Cela soulève de nouvelles questions sur la manière dont OpenAI paiera ses engagements estimés à 1.400 milliards de dollars, y compris ceux envers Oracle. Cela dépendra de sa capacité à lever des fonds auprès des investisseurs et à augmenter considérablement son chiffre d'affaires.

Une porte-parole d'Oracle, Deborah Hellinger, a déclaré: "L'accord Nvidia-OpenAI n'a aucun impact sur notre relation financière avec OpenAI. Nous restons très confiants dans la capacité d'OpenAI à lever des fonds et à honorer ses engagements."

Le Wall Street Journal a rapporté le 30 janvier que l'accord de septembre avec Nvidia était au point mort, après que certains dirigeants de Nvidia ont exprimé des doutes sur l'accord. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré le lendemain à des journalistes à Taipei que le géant des puces serait "absolument impliqué" dans la dernière levée de fonds d'OpenAI. Lorsqu'on lui a demandé si le montant dépasserait les 100 milliards de dollars, il a répondu: "Non, non, rien de tel."

OpenAI vise 100 milliards de dollars pour sa dernière levée de fonds, qui pourrait inclure Nvidia. SoftBank Group est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars de plus, après avoir porté sa participation à 11% en décembre en investissant 22,5 milliards de dollars. Amazon est également en pourparlers pour investir dans la levée de fonds, et OpenAI vise une introduction en Bourse au quatrième trimestre de cette année.

Il est possible que tout cela se produise, et qu'OpenAI puisse lever les sommes considérables dont la société a besoin. Ou si OpenAI ne peut pas payer la totalité des 300 milliards de dollars, alors peut-être qu'un autre client pourrait prendre sa place. Mais tout cela n'est que spéculation, et la nouvelle que Nvidia réduit son engagement envers OpenAI soulève de nouvelles questions sur la probabilité que les 300 milliards de dollars se matérialisent.

Cela signifie qu'Oracle aura une question pressante concernant ses propres comptes: le recouvrement des 300 milliards de dollars auprès d'OpenAI est-il toujours "probable" selon le jugement de la direction? La réponse doit être oui, selon les règles comptables, pour qu'Oracle inclue la somme dans ses obligations de performance restantes.

La manière dont la direction répondra à la question dans ses prochains rapports financiers, et la réaction du marché, pourraient avoir des effets d'entraînement. La cote de crédit "investment-grade" d'Oracle, actuellement à triple B, est sous surveillance négative chez S&P et Moody's, signalant une possible dégradation. Une partie de la dette d'Oracle, y compris une obligation à 10 ans vendue en septembre, s'est récemment négociée comme des obligations à haut risque, et le coût pour protéger la dette d'Oracle contre les défauts de paiement a grimpé en flèche.

Ce qu'Oracle ne peut pas se permettre de sacrifier, c'est sa crédibilité. Si la direction de l'entreprise continue de conclure que le recouvrement auprès d'OpenAI est probable, ce jugement a intérêt à être le bon.

Cet article est republié dans le cadre de notre reproduction quotidienne des articles parus sur le site WSJ.com qui sont également publiés aux Etats-Unis dans la version papier du Wall Street Journal.

Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais vers le français par une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

DNCO20260204001864