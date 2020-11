Les hedge funds sont à un tournant en matière d' intégration ESG

(NEWSManagers.com) - Une majorité de hedge funds (60 %) n' intègre pas de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d' investissement, selon une étude de BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) portant sur 53 hedge funds représentant un encours total de plus de 500 milliards de dollars. Plusieurs se montrent sceptiques sur le fait que les données ESG puissent améliorer le profil risque/rendement des portefeuilles. Ils se demandent aussi si ces informations extra financières peuvent être intégrées avec succès dans les stratégies d'investissement des fonds existants.

D' ailleurs, parmi les 40 % de fonds intégrant l'ESG, seuls 48 % sont motivés par la conviction que cela améliorera leur profil risque/rendement. 67 % d'entre eux citent les facteurs sociaux comme étant les plus difficiles à analyser et à intégrer.

Toutefois, le secteur de la gestion alternative pourrait être à un tournant, puisque 57 % des hedge funds indiquent qu' ils intégreront l' ESG au plus tard mi-2022. Une décision qui se fait principalement pour répondre à la demande des clients (71 %).

Les hedge funds sont parallèlement de plus en plus conscients de leurs responsabilités envers l'environnement et de la société, montre l' étude. Actuellement, 55 % des entités sondées utilisent les principes ESG dans la gestion de leurs entreprises, sous l'impulsion de leurs dirigeants, et 62 % mesurent leur empreinte carbone opérationnelle.

En outre, plus de 50 % des fonds interrogés pensent qu'il y aura une demande plus forte pour des investissements intégrant les critères ESG dans le monde post-Covid. Et 85 % des fonds intégrant déjà les facteurs ESG prévoient un durcissement de la règlementation en la matière au cours de l'année prochaine.