Les hedge funds optimistes sur leurs perspectives dans les 12 prochains mois

(NEWSManagers.com) - L'indice de confiance des hedge funds (HCFI), publié chaque trimestre par l'association internationale de la gestion alternative (AIMA), en partenariat avec Simmons & Simmons et Seward & Kissel, révèle que les hedge funds sont plutôt confiants quant aux perspectives de leur activité sur les douze mois à venir.

Pour l'indice HCFI de mars 2021, il a été demandé à plus de 300 hedge funds gérant environ 1.000 milliards de dollars de choisir d'une mesure entre -50, le plus bas niveau de confiance pour les douze mois qui viennent, et +50, le plus haut niveau de confiance pour les douze prochains mois. Globalement, plus de 90% des hedge funds sondés se montrent positifs avec une confiance moyenne de +18, ce qui représente une hausse de près de 40% par rapport au niveau de confiance enregistré en décembre 2020.

Les hedge funds gérant plus d'un milliard de dollars d'encours demeurent les plus optimistes avec une mesure de confiance moyenne de +19 là où ceux gérant moins d'un milliard de dollars affiche une mesure de confiance moyenne de +17.

Sur un plan géographique, les hedge funds d'Amérique du Nord restent les plus confiants sur leurs perspectives à douze mois malgré la récente affaire Gamestop. Ils affichent une mesure de confiance moyenne de +19,6 quand leurs homologues de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et d'Asie-Pacifique enregistrent des mesures moyennes respectives de +17,3 et +17,2. Les hedge funds britanniques, qui partagent avec les hedge funds de la région EMEA le plus haut taux de participants à la vision négative pour les douze mois à venir (10%), ferment la marche avec une mesure de confiance moyenne de +16,4.

Depuis décembre 2020, des fortes hausses de confiance ont néanmoins été enregistrées chez les hedge funds de la région EMEA, Asie-Pacifique et britanniques (+70%, +58% et +60% respectivement). Les hedge funds aux stratégies long/short equity, event driven, CTA et managed futures présentent les mesures de confiance moyennes les plus élevées, indique encore l'indice HFCI de mars 2021.

Tom Kehoe, responsable global de la recherche à l'AIMA, liste quelques raisons incitant à l'optimisme pour les hedge funds, parmi lesquels un fort appétit des investisseurs et la résilience du nombre de nouveaux fonds en phase de lancement. Devarshi Saksena, associé chez Simmons & Simmons, note pour sa part que cet optimisme coïncide avec la levée progressive du confinement dû au Covid-19 à travers le monde.