Les hedge funds cherchent un nouveau souffle face à l’évolution des investisseurs

Après deux années compliquées marquées par des rachats en 2022 et 2023, l’industrie mondiale des hedge funds a renoué avec la croissance. En 2024, l’écosystème a progressé de 9,3?%, principalement sous l’effet de la performance, tandis que les flux nets se sont élevés à 2,7 milliards de dollars, portés en grande partie par les stratégies de crédit et les fonds multi-stratégies, selon les données de Nasdaq eVestment, rappelle l'étude de Cerulli.

Historiquement, les hedge funds ont bâti leur succès auprès des investisseurs institutionnels et des clients fortunés (HNW et UHNW), en proposant leurs stratégies via des partenariats limités et des structures sur mesure, telles que comptes ségrégués ou les fonds de type « fund of one ». Ces formats permettent un haut degré de personnalisation, mais s’adressent à un cercle restreint d’investisseurs.

Selon Cerulli, les principaux objectifs des stratégies d’investissement des hedge funds sont très largement axés sur la réduction de la volatilité (79?%) et la diversification (71?%), suivis par la croissance et l’amélioration des rendements (50?%).

La question du niveau de frais demeure toutefois centrale. Dans un environnement où les investisseurs peuvent obtenir des rendements proches de 4?% sur des placements monétaires peu risqués, la justification économique des hedge funds est scrutée de près. Pour Cerulli, leur proposition de valeur repose de plus en plus sur leur capacité à offrir des résultats différenciants à un coût jugé acceptable.

« La question clé est de savoir si les plus grands fonds peuvent maintenir des performances suffisantes pour justifier leurs frais et si leurs stratégies peuvent absorber davantage d’actifs, alors que certains remboursent du capital aux investisseurs », observe Daniil Shapiro, directeur chez Cerulli. Il souligne également l’importance d’un suivi renforcé des stratégies, afin de mieux comprendre les expositions et de vérifier la création de valeur.

Dans ce contexte, l’innovation en matière de véhicules apparaît comme un levier déterminant pour les flux futurs. Cerulli estime que les structures traditionnelles, comme les partenariats limités ou les véhicules très personnalisés, pourraient être reconsidérées à mesure que les investisseurs recherchent davantage de liquidité et de transparence sur les frais.

L’entrée récente de deux grands hedge funds sur le marché des ETF illustre cette évolution. Sans qu’ils soient cités nommément, il s’agit probablement de Bridgewater et AQR. « Le paysage de la distribution est en train de changer », note Daniil Shapiro. Selon lui, les sociétés de gestion alternatives devront évaluer l’opportunité de proposer des stratégies plus liquides, que ce soit via des ETF ou des structures semi-liquides, afin d’élargir leur accès, notamment auprès des conseillers financiers.

À mesure que les attentes des investisseurs se transforment, les hedge funds sont ainsi confrontés à un double défi : préserver leur capacité de performance tout en adaptant leurs formats de distribution à un univers d’investissement plus exigeant sur la liquidité, les coûts et la lisibilité des risques.

Réjane Reibaud