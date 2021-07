Les hedge funds britanniques n'atteindront la parité qu'au 22ème siècle

(NEWSManagers.com) - Le think tank britannique New Financial a dévoilé une étude sur la

progression de la place des femmes dans les conseils d'administration et

comités exécutifs des institutions de services financiers britanniques

sur ces cinq années.

Il en ressort que cette proportion au sein des conseils

d'administration est passée en moyenne de 23% en 2016 à 32% en 2021 et

au sein des comités exécutifs de 14% à 22%. New Financial précise que

ces proportions ont respectivement augmenté d'environ 60% pour les

comités exécutifs et d'environ 40% pour les conseils d'administration.

La parité pourrait être atteinte en 2033 au sein des comités

exécutifs et en 2029 dans les conseils d'administration des institutions

financières britanniques si le taux d'augmentation reste identique.

En revanche, les hedge funds basés au Royaume-Uni devront, eux,

attendre l'année 2109 s'ils doivent atteindre la parité hommes-femmes

dans leurs comités exécutifs, si leur taux d'embauche des femmes reste

identique à celui enregistré ces cinq dernières années, indique l'étude

de New Financial.