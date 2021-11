Les hedge funds affichent un nouveau record d' encours

(NEWSManagers.com) - L' industrie des hedge funds a dépassé les 4.000 milliards de dollars d' encours pour la première fois de son histoire selon le fournisseur de recherche et d' indices sur les hedge funds HFR.

Les hedge funds ne se sont jamais aussi bien portés selon HFR, fournisseur de recherche et d' indices pouvant être investis sur les hedge funds. A fin octobre, HFR estimait les encours de la classe d' actifs à 4.004 milliards de dollars (3.459 milliards d' euros). Son indice phare, le HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, a gagné 1,7% en octobre. Cet indice regroupe les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l' indice, rebalancé sur une base trimestrielle, sont classés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event driven, macro, relative value, risk premia).

" Le secteur des hedge funds a franchi une étape historique en octobre, les gains basés sur la performance dans toutes les stratégies ayant permis au capital total du secteur de dépasser 4.000 milliards de dollars pour la première fois de l' histoire. Cette étape marque également un net retournement de situation par rapport à avril 2020, lorsque le capital du secteur était tombé sous la barre des 3.000 milliards de dollars au début de la pandémie mondiale. La croissance du secteur a été stimulée par une forte performance qui s' étend largement à toutes les stratégies - y compris les stratégies à bêta élevé et faible, les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et les devises, ainsi que les gestionnaires émergents et établis " , a déclaré Kenneth J. Heinz, président de HFR.

Davantage d'allocation à venir en 2022

Les performances des hedge funds se sont resserrées en octobre avec un écart de dispersion de 12,8% (contre 13,3% en septembre 2021) entre le décile des hedge funds les plus performants de l' indice et le décile des hedge funds les moins performants. HFR rapporte que les stratégies long/short actions ont dominé la classe d' actifs en octobre, le rendement de l' indice HFRI 500 Equity Hedge ayant progressé de 2,2% le mois dernier. Les stratégies event-driven ont, elles, gagné 1,9% en octobre, tirées par la performance des stratégies activistes et situations spéciales. Quant aux indices d' HFR sur les stratégies macro et relative value, leurs rendements ont respectivement augmenté de 1,4% et de 0,8%, les premières ayant bénéficié du bon comportement des stratégies quantitatives et de suivi de tendances. HFR souligne également des performances mitigées pour les stratégies risk premia en octobre, " les gains réalisés sur les expositions multi-actifs ayant été compensés par les baisses des taux " .

" Les hedge funds ont traversé avec brio de multiples cycles de marché au cours des 18 derniers mois, en commençant par la capitulation des marchés d' actions en mars 2020, en naviguant sur une intense volatilité des actions et des matières premières, et plus récemment, sur la hausse des taux d' intérêt et les pressions inflationnistes. Les institutions financières mondiales sont susceptibles d' augmenter les allocations aux fonds qui ont démontré la robustesse de leur stratégie à travers les récents cycles de marché, ceux-ci devant mener la croissance du secteur en 2022 " , prédit Kenneth J. Heinz.

Le fournisseur de recherche sur les hedge funds calcule par ailleurs les performances d' indices regroupant des hedge funds spécialisés sur les crypto-monnaies ou encore des hedge funds dirigés par des femmes. La performance de l' indice HFR Cryptocurrency a ainsi bondi de 21,7% en octobre et celle de l' indice HFRI Women a enregistré un gain de 0,14%.