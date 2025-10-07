Les groupes européens devraient enregistrer au T3 leurs pires résultats depuis plus d'un an

figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)

Les entreprises européennes s'apprêtent à accuser leurs pires résultats trimestriels depuis début 2024, même si leurs perspectives économiques se sont légèrement améliorées, selon les dernières prévisions de bénéfices publiées mardi.

Les groupes du continent devraient enregistrer, en moyenne, une baisse de 0,2% de leurs bénéfices au troisième trimestre, selon les données LSEG I/B/E/S, ce qui est inférieur à la baisse de 0,6% à laquelle les analystes s'attendaient il y a une semaine.

Cependant, ces prévisions contrastent fortement avec la croissance de 12,5% attendue avant que le président américain Donald Trump n'annonce en février dernier son intention d'imposer une salve de droits de douane contre les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Les estimations concernant le chiffre d'affaires des entreprises européennes faisant partie du STOXX 600 .STOXX ont également été revues à la baisse, les données anticipant désormais un recul de 0,3% par rapport à l'année dernière.

Il y a un an, les bénéfices des entreprises du STOXX 600 ont enregistré en moyenne une hausse de 7,8% au troisième trimestre, tandis que leur chiffre d'affaires avait diminué de 1,1%.

Au deuxième trimestre 2025, les bénéfices des groupes européeens ont augmenté de 4% sur un an.

Cette saison de publication des résultats pourrait montrer comment les entreprises européennes font face à un environnement commercial tendu et si elles tirent profit de l'accord-cadre conclu entre les États-Unis et l'Union européenne (UE) en juillet, censé clarifier les relations entre les deux partenaires.

Lundi, le titre SEB SEBF.PA et l'action Aston Martin AML.L ont plongé après que la société française a revu à la baisse sa prévision de bénéfice et que le constructeur automobile britannique a mis en garde contre une perte plus importante que prévu sur l'ensemble de l'année en raison de la baisse de la demande et des surtaxes américaines.

Les bénéfices des entreprises de la zone euro devraient toutefois s'améliorer en 2026 grâce à un certain nombre de catalyseurs, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note publiée lundi, relevant leur recommandation sur le bloc de "neutre" à "surpondérer".

(Rédigé par Javi West Larrañaga et Marleen Kaesebier, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)