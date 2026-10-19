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Les groupes européens de télécommunications envisagent de se porter candidats pour l'attribution de fréquences pour la téléphonie mobile par satellite
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 11:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du communiqué)

Deutsche Telekom

DTEGn.DE , Orange ORAN.PA , Telefonica TEF.MC et Vodafone

VOD.L ont convenu d'étudier la possibilité de présenter une offre conjointe en vue de la future attribution de fréquences pour les services mobiles par satellite en Europe, ont annoncé lundi ces opérateurs de réseau.

* L'objectif est de répondre à la demande des clients en matière de couverture universelle dans les zones mal desservies, de renforcer la résilience des réseaux publics et de protéger les communications critiques.

* Les quatre entreprises prévoient de mettre en place une infrastructure terrestre essentielle ainsi que d’importantes fonctions de coordination et de contrôle en Europe, ont-elles précisé.

* Elles n'investiront pas directement dans une constellation de satellites, qui sera fournie par un partenaire satellite qui reste à sélectionner.

* La lettre d’intention visant à étudier une éventuelle offre conjointe pour le spectre MSS ne remplace pas les partenariats satellitaires existants.

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