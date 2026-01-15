 Aller au contenu principal
Les groupes de semi-conducteurs s'envolent dans le sillage de TSMC
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 11:42

Les valeurs européennes des semi-conducteurs bondissent en Bourse jeudi, dans le sillage de la publication des résultats annuels de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW , le bénéfice record du géant taïwanais augurant une demande solide pour le secteur en 2026.

Vers 10h30 GMT, le compartiment technologique du Stoxx

.SX8P avance de 1,40%, tiré notamment par des hausses marquées pour Soitec SOIT.PA (+4,8%) à Paris, ainsi que Besi BESI.AS (+4,3%), ASML ASML.AS (+4,1%) et ASMI ASMI.AS (+8,2%) à Amsterdam. STMicroelectronics STMPA.PA grappille 1,0%.

A Francfort, Siltronic WAFGn.DE et Aixtron AIXGn.DE gagnent environ 4,3% et 5,2% respectivement.

Bénéficiant d'une demande accrue de puces avancées utilisées dans les applications d'intelligence artificielle, TSMC a affiché jeudi un bénéfice net en hausse de 35% pour la période octobre-décembre, à 505,7 milliards de dollars taïwanais (13,76 milliards d'euros), enregistrant ainsi un septième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

"Nous considérons la mise à jour publiée aujourd'hui par TSMC comme très positive pour les valeurs européennes du secteur des équipements semi-conducteurs ASML, ASM Int'l, Besi et VAT, ainsi que pour Arm et Infineon, compte tenu de leur exposition à la demande en matière d'IA", selon les analystes de Citi.

TSMC, l'un des principaux fournisseurs de Nvidia NVDA.O , a notamment déclaré que ses dépenses d'investissement ont atteint 40,9 milliards de dollars l'année dernière, alors que l'entreprise prévoyait auparavant entre 40 milliards et 42 milliards de dollars.

TSMC a déclaré que ses dépenses d'investissement pourraient augmenter jusqu'à 37% pour atteindre 54 milliards de dollars cette année, en raison de la forte demande en puces IA et de l'augmentation des capacités de production.

"Ce sera formidable pour les fournisseurs d'équipements en 2026", s'enthousiasme Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam. "Cela devrait conduire à une révision à la hausse des estimations consensuelles dans tous les domaines."

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Leo Marchandon et Ozan Ergenay, édité par Kate Entringer)

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AIXTRON
19,800 EUR XETRA +4,54%
ASM INT
666,4000 EUR Euronext Amsterdam +9,21%
ASML HLDG
1 143,2000 EUR Euronext Amsterdam +5,44%
BESI
170,8000 EUR Euronext Amsterdam +5,76%
NVIDIA
183,1400 USD NASDAQ -1,44%
SILTRONIC
56,400 EUR XETRA +4,25%
SOITEC
29,6200 EUR Euronext Paris +4,89%
STMICROELECTRONICS
24,5000 EUR Euronext Paris +1,53%
STOXX Europe 600 Technology
917,39 Pts DJ STOXX +1,96%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
