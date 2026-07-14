Les Gripen E brésiliens font leurs débuts dans un exercice multinational à l'étranger

Le constructeur suédois souligne une nouvelle étape dans le déploiement du chasseur au sein de l'armée de l'air brésilienne et le renforcement de la coopération régionale en matière de défense.

Saab annonce que 6 chasseurs F-39E Gripen de l'armée de l'air brésilienne ont participé à l'exercice multinational SALITRE 2026 au Chili, une première pour cet appareil en dehors du Brésil. Aux côtés de forces aériennes du Chili, de l'Argentine, de la Colombie, des Etats-Unis et du Paraguay, les avions ont mené des missions de défense aérienne, d'escorte et de patrouille dans un cadre de commandement conjoint.

L'exercice a réuni plus de 1 500 militaires, une soixantaine d'aéronefs et totalisé plus de 250 heures de vol. Saab met en avant les capacités du Gripen E, notamment son radar à antenne active, son capteur infrarouge passif et ses systèmes de guerre électronique.

Selon Peter Dölling, directeur général de Saab Brésil, cette participation "renforce l'interopérabilité entre les forces aériennes partenaires" et illustre les avancées du programme Gripen au Brésil. Les appareils ont effectué plus de 50 sorties et cumulé plus de 100 heures de vol, convoyages compris, avec un taux de disponibilité élevé.

Le titre Saab recule de 1,3% en début d'après-midi à la Bourse de Stockholm.