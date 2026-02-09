 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les grands radiodiffuseurs et Newsmax vont débattre du plafonnement de la propriété nationale
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant les chaînes de télévision et la chaîne câblée conservatrice Newsmax

NMAX.N s'affronteront mardi sur le sort des règles qui empêchent les diffuseurs d'atteindre plus de 39% du nombre total de foyers américains, selon des témoignages vus par Reuters.

La commission du commerce du Sénat américain organise une audition sur la règle de propriété de la télévision nationale, vieille de 85 ans. Le directeur général de Newsmax, Chris Ruddy, expliquera aux législateurs que cette règle "reste l'une des dernières protections significatives pour la concurrence et la diversité dans l'écosystème de la radiodiffusion et du câble" l'Association nationale des radiodiffuseurs (National Association of Broadcasters) demandera au Congrès de limiter la capacité des radiodiffuseurs à se faire concurrence en matière d'audience, de publicité et de programmation et déclarera qu'il est "grand temps d'uniformiser les règles du jeu et d'éliminer cette restriction obsolète".

Valeurs associées

FOX RG-A
62,8500 USD NASDAQ -2,98%
NEXSTAR MED GRP
240,0400 USD NASDAQ +8,48%
TEGNA
20,740 USD NYSE +8,76%
WALT DISNEY
107,040 USD NYSE -1,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank