Les grands radiodiffuseurs et Newsmax vont débattre du plafonnement de la propriété nationale

Un groupe représentant les chaînes de télévision et la chaîne câblée conservatrice Newsmax

NMAX.N s'affronteront mardi sur le sort des règles qui empêchent les diffuseurs d'atteindre plus de 39% du nombre total de foyers américains, selon des témoignages vus par Reuters.

La commission du commerce du Sénat américain organise une audition sur la règle de propriété de la télévision nationale, vieille de 85 ans. Le directeur général de Newsmax, Chris Ruddy, expliquera aux législateurs que cette règle "reste l'une des dernières protections significatives pour la concurrence et la diversité dans l'écosystème de la radiodiffusion et du câble" l'Association nationale des radiodiffuseurs (National Association of Broadcasters) demandera au Congrès de limiter la capacité des radiodiffuseurs à se faire concurrence en matière d'audience, de publicité et de programmation et déclarera qu'il est "grand temps d'uniformiser les règles du jeu et d'éliminer cette restriction obsolète".