Les grands noms de la finance mondiale soulignent l'évolution des flux de capitaux et l'impact de l'IA lors du sommet Milken

Les principaux investisseurs et dirigeants mondiaux se sont réunis lundi à la Milken Institute Global Conference à Beverly Hills pour discuter des tensions géopolitiques, des risques et opportunités liés au crédit privé, de l'évolution des flux de capitaux et de l'impact économique de l'intelligence artificielle.

Voici ce qu'ils avaient à dire:

JONATHAN GRAY, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DES OPÉRATIONS, BLACKSTONE

“Nous sommes aujourd'hui confrontés à cette guerre, que les Émirats arabes unis ont su gérer de manière extraordinaire. À chaque crise, les personnes présentes dans cette salle, nous tous, aurions dit: “Oh, je suis inquiet. Que va-t-il se passer?” Et pourtant, l'économie américaine et l'économie mondiale ont tenu bon, les marchés ont tenu bon, et je m'attends à ce que cela continue.”

JIM ZELTER, PRÉSIDENT, APOLLO GLOBAL MANAGEMENT

“Il y aura toute une série de discussions sur le crédit privé. Et donc, pour certains d'entre nous sur scène à qui l'on a posé des questions sur les enjeux du crédit privé ces six à huit derniers mois, ces huit dernières semaines ou peu importe, c'est un domaine tellement restreint des BDC (Business Development Companies).”

“On passe complètement à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'océan de capitaux privés dans leur ensemble. Et si l'on y réfléchit bien, il y a un pipeline massif d'introductions en bourse.”

“Autrefois, on entrait en bourse parce qu'on avait besoin d'accéder à des capitaux. Eh bien, les quatre ou cinq dernières années nous ont montré que ce n'est plus le cas.”

WALEED AL MOKARRAB AL MUHAIRI, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU GROUPE MUBADALA

“Le crédit privé est vraiment intéressant dans la mesure où il répond à un besoin du marché. Il se peut que vous deviez désormais concevoir votre portefeuille un peu différemment. Vous souhaiterez peut-être privilégier la résilience, mais il est inévitable que cette classe d'actifs se développe et qu'elle se porte bien tant que vous savez bien choisir vos investissements.”

RON O'HANLEY, directeur général, STATE STREET

“La guerre en Iran, et ce qu'elle déclenche actuellement, entraînera selon moi un important rééquilibrage des flux de capitaux. Les États du Golfe et les différents fonds souverains ont déployé 3200 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), ce qui représente une énorme exportation de capitaux vers de nombreuses personnes présentes dans cette salle, et plus largement, partout dans le monde.”

HARVEY SCHWARTZ, directeur général, CARLYLE

“Je pense que la véritable source de valeur ajoutée (de l'IA) réside dans le fait que les entreprises obtiennent de meilleurs résultats, innovent plus rapidement et sont réellement plus productives. Je suis donc convaincu par l'argument de la productivité.”

“Je ne crois pas à ce scénario, vous savez, celui où nous aurions un chômage massif. Je ne suis tout simplement pas partisan de ce scénario.”

“Il y a un certain nombre de préoccupations que je qualifierais d'importantes mais non systémiques, et qui sont actuellement confondues. Et aujourd'hui, on entend partout ce discours sur le caractère systémique de la situation, et je ne pense pas que ce soit juste. Nous assistons probablement à un passage à une autre phase du cycle du crédit. Je dirais que c'est une bonne chose.”

“Si l'on revient à 2008, la raison pour laquelle le système a souffert est que les banques étaient au centre. Les banques concentrent les risques. Tous ces risques étaient concentrés et une crise financière s'est transformée en crise économique. Le crédit privé est exactement le contraire, c'est un répartiteur de risques.”

MARCIE FROST, directrice générale, CALPERS “Je pense (l'IA est) une technologie formidable, mais elle va bouleverser ces postes de débutants. Et puis, existe-t-il vraiment des programmes de reconversion pour l'économie des petits boulots? Probablement pas. Ils devraient s'en charger eux-mêmes en tant que travailleurs indépendants.”

“Certains des titres récents concernant les logiciels et l'exposition sur les marchés de la dette étaient en partie liés à l'accès des investisseurs particuliers . Et si ces instruments avaient vraiment été conçus pour répondre aux exigences de liquidité qui auraient été nécessaires, j'aurais les mêmes inquiétudes quant à l'accès des investisseurs particuliers au capital-investissement de la même manière.”

DANIEL SIMKOWITZ, COPRÉSIDENT, MORGAN STANLEY

“Le bruit autour du crédit privé est exagéré, mais cela va créer une opportunité. Une vague de fusions-acquisitions s'annonce. Le financement de cette vague, surtout compte tenu de tout ce bruit, va permettre de générer de l'alpha en jouant le rôle de bailleur de fonds sur ce marché des fusions-acquisitions.”

BARRY STERNLICHT, directeur général, STARWOOD CAPITAL GROUP

“Les gens hésitent à acheter une maison parce qu'ils craignent de perdre leur emploi, et il faudra du temps pour que cette situation s'éclaircisse. Il y aura de nouveaux emplois, mais aussi des licenciements, et nous savons tous qu'ils sont inévitables; cela affecte donc le moral des investisseurs presque plus que les taux d'intérêt.”

“Les marchés sont trop optimistes. On voit encore tellement d'argent courir après tout et n'importe quoi; tout cet argent imprimé pendant la pandémie, 12 000 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) à l'échelle mondiale, n'a tout simplement nulle part où aller.”

“Ne vous laissez pas berner par cette exubérance irrationnelle. Il y a trop d'exubérance sur le marché. Des entreprises valant des milliers de milliards de dollars qui fluctuent de 80 à 100 dollars par jour, ce n'est pas un environnement normal. Avant, il fallait une OPA pour faire bouger une action de 50 dollars. Aujourd'hui, c'est monnaie courante en bourse.”

“On observe certaines bulles. Les entreprises sont rachetées en fonction de leur capitalisation boursière, et non de leurs résultats financiers. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent.”

DANIEL LOEB, FONDATEUR DE THIRD POINT

“Nous venons de lancer une activité (de crédit privé). Nous nous y sommes lancés en août dernier. Nous avons constaté un élargissement des spreads. Nous avons vu les normes de souscription s'améliorer considérablement. Les LTV (ratios prêt/valeur) sont meilleurs.”

ANDRÉ ESTEVES, PRÉSIDENT DE BTG PACTUAL

“Plus récemment, ce que nous observons n'est pas une sortie (out) de capitaux des États-Unis, mais un afflux de capitaux plus diversifié. Les marchés émergents, par exemple, qui constituaient une classe d'actifs négligée depuis six ou sept ans, sont désormais devenus une classe d'actifs importante pour les portefeuilles mondiaux.”

GEORGE GONCALVES, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE MACROÉCONOMIQUE AMÉRICAINE, MUFG

“L'économie mondiale reste en quelque sorte très divisée. Prenons l'exemple des États-Unis. Il existe des secteurs porteurs dominés par l'IA et tout le capital qui s'y dirige. Mais si l'on observe de nombreuses industries plus anciennes, elles continuent de souffrir et ne bénéficient pas de l'apport de capitaux dont elles ont besoin.”

“Pendant 30 ou 40 ans, nous avons bénéficié de taux bas. Les capitaux affluaient vers les États-Unis car c'est là qu'ils étaient le mieux traités. Aujourd'hui, les taux au Japon restent élevés. Pour la première fois, les taux à travers le monde font réellement concurrence à ceux des États-Unis.”

KAREN KARNIOL-TAMBOUR, CO-DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS, BRIDGEWATER ASSOCIATES

“C'est une économie solide, car une grande partie des dépenses ne dépend pas de la demande et va en quelque sorte continuer à se maintenir. Elle est inflationniste, en particulier dans le monde physique, car il faut littéralement construire ces centres de données. Il faut de l'électricité, il faut des infrastructures de défense, il faut des éléments physiques, et leur offre est limitée.”

“C'est une économie quelque peu déséquilibrée, car une grande partie de ces dépenses ne génère pas nécessairement beaucoup d'emplois. Les chiffres officiels peuvent donc sembler bien meilleurs que ce que l'on ressent sur le terrain.”

OSCAR FAHLGREN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, MUBADALA CAPITAL

“Nous sommes sans aucun doute à l'aube de la pire crise énergétique de notre vivant. Nous n'avons pas encore pleinement ressenti les effets de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les marchés de l'énergie. Il est difficile de prévoir ce qu'il adviendra de l'économie réelle lorsque cela se produira.”

FREDERICK POLLOCK, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, GCM GROSVENOR

“Il n'y a pas de surévaluation ou de sous-évaluation systématique sur les marchés du crédit aujourd'hui. Il existe des poches où les valeurs sont erronées, mais cela a toujours été le cas, n'est-ce pas?”

“Cela signifie que les choses stagnent, qu'elles sont en réalité sous-évaluées. Il y a une opportunité d'achat ou il y a une disruption de l'IA. Il y a une disruption technologique. Des choses que les gens pensaient sûres, comme les prêts logiciels, ne le sont pas vraiment. Et il faut procéder à une réévaluation appropriée de ces actifs.”

JOHN VIBERT, RESPONSABLE DU CRÉDIT, PGIM

“Le marché continue d'afficher des valorisations proches de la perfection et semble ignorer bon nombre des risques géopolitiques qui existent. Une grande partie de ces risques n'est pas encore prise en compte dans les cours.”

BARRY STERNLICHT, directeur général, STARWOOD CAPITAL GROUP

“N'oubliez pas à quel point la politique peut tout gâcher. Nous allons avoir une élection en novembre et une autre dans deux ans. Nous partons du principe qu'il y aura un nouveau président.”

“Mamdani, les gens considèrent cela comme un cas isolé. Regardez les marchés immobiliers. Je veux dire, il a annoncé cette taxe sur les non-résidents. La Californie a son impôt sur la fortune, qui sera probablement adopté. À Seattle, dans l'État de Washington, tout l'État est en ébullition. Je veux dire, Starbucks vient de quitter ses locaux à Nashville et Howard Schultz a déménagé à Miami Beach.”

“C'est nouveau, et c'est énorme. Ça va avoir un impact considérable. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'est pas nécessaire de travailler, n'est-ce pas? Il suffit de voter pour l'un ou l'autre parti, et peut-être qu'ils pourront vous aider. Et on n'en parle pas assez.”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la date, ajout de citations)