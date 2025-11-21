 Aller au contenu principal
Les grands indices terminent la semaine en repli, sauf Paris et Londres
information fournie par AOF 21/11/2025 à 17:48

(AOF) - Les places financières du Vieux-Continent ont fini une semaine particulièrement chargée en événements notables, en ordre dispersé. Le CAC 40 a terminé la séance sur gain insignifiant de 0,02%, à 7 982,65 points, portant sa baisse sur la semaine à 2,29%, son plus mauvais exercice hebdomadaire depuis fin août. De son côté, l’EuroStoxx 50 a perdu aujourd'hui 0,99%, à 5 514,55 points, pénalisé par les valeurs de la défense et technologiques.

La tendance sur les marchés a continué d'être affectée par les inquiétudes qui entourent le secteur de l'IA et les interrogations sur la politique monétaire de la Fed à court terme.

Aux Etats-Unis, au lendemain d'une forte baisse, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones avance de 0,33%, à 45 902 points, le Nasdaq Composite cède, 0,30%, à 22 011 points et le S&P 500 est stable à 6 538 points.

Outre-Atlantique, la semaine a été marquée par la reprise très progressive des publications macro-économiques après la fin du " shutdown ". Les investisseurs ont notamment pris connaissance du rapport mensuel sur l'emploi de septembre qui a été marquée par des créations de postes nettement supérieures aux attentes, mais également par une hausse du taux de chômage à 4,4%, son plus haut niveau depuis octobre 2021.

Ces données mitigées sur le marché du travail ont permis à John Williams, le président de la Fed de New York, d'évoquer, ce vendredi, la possibilité de baisser les taux directeurs de la Fed " à court terme ". Après ces déclarations, selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d'un statu quo pour la réunion de décembre est passée de 60,9 à 26,6%.

Avant cela, les investisseurs ne comptaient plus sur un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, ce qui a passablement peser sur les cryptomonnaies. Le bitcoin a par exemple perdu près de 10% cette semaine et affiche même un lourd repli d'environ 33% depuis son record en clôture du 6 octobre dernier à 124 723 dollars.

Au niveau de la micro-économie, le grand rendez-vous de la semaine a été la publication des résultats trimestriels du géant Nvidia. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a dévoilé des comptes particulièrement bons. Jeudi, après la publication des résultats, le titre Nvidia a été jusqu'à progresser de 5,08%, avant de finalement terminer la séance en baisse de 3,15%. Le Nasdaq Composite, son indice, a suivi la même tendance en gagnant jusqu'à 2,58%, avant de clore la séance en baisse de 2,15%.

Toujours du côté des valeurs, Ubisoft s'est distingué ce vendredi pour sa reprise de cotation. L'éditeur de jeux vidéo a confirmé ses objectifs annuels après avoir enregistré au deuxième trimestre un net bookings, l'équivalent du chiffre d'affaires, supérieur aux attentes. A l'inverse, les valeurs du secteur de la défense (Thales, Safran, Exail Technologies, Exosens…) ont été délaissées avec les discussions du plan de paix américain pour l'Ukraine.

Valeurs associées

BTC/USD
83 684,3969 USD CryptoCompare -4,94%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

