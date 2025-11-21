Les grands indices terminent la semaine en repli, sauf Paris et Londres

(AOF) - Les places financières du Vieux-Continent ont fini une semaine particulièrement chargée en événements notables, en ordre dispersé. Le CAC 40 a terminé la séance sur gain insignifiant de 0,02%, à 7 982,65 points, portant sa baisse sur la semaine à 2,29%, son plus mauvais exercice hebdomadaire depuis fin août. De son côté, l’EuroStoxx 50 a perdu aujourd'hui 0,99%, à 5 514,55 points, pénalisé par les valeurs de la défense et technologiques.

La tendance sur les marchés a continué d'être affectée par les inquiétudes qui entourent le secteur de l'IA et les interrogations sur la politique monétaire de la Fed à court terme.

Aux Etats-Unis, au lendemain d'une forte baisse, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones avance de 0,33%, à 45 902 points, le Nasdaq Composite cède, 0,30%, à 22 011 points et le S&P 500 est stable à 6 538 points.

Outre-Atlantique, la semaine a été marquée par la reprise très progressive des publications macro-économiques après la fin du " shutdown ". Les investisseurs ont notamment pris connaissance du rapport mensuel sur l'emploi de septembre qui a été marquée par des créations de postes nettement supérieures aux attentes, mais également par une hausse du taux de chômage à 4,4%, son plus haut niveau depuis octobre 2021.

Ces données mitigées sur le marché du travail ont permis à John Williams, le président de la Fed de New York, d'évoquer, ce vendredi, la possibilité de baisser les taux directeurs de la Fed " à court terme ". Après ces déclarations, selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d'un statu quo pour la réunion de décembre est passée de 60,9 à 26,6%.

Avant cela, les investisseurs ne comptaient plus sur un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, ce qui a passablement peser sur les cryptomonnaies. Le bitcoin a par exemple perdu près de 10% cette semaine et affiche même un lourd repli d'environ 33% depuis son record en clôture du 6 octobre dernier à 124 723 dollars.

Au niveau de la micro-économie, le grand rendez-vous de la semaine a été la publication des résultats trimestriels du géant Nvidia. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a dévoilé des comptes particulièrement bons. Jeudi, après la publication des résultats, le titre Nvidia a été jusqu'à progresser de 5,08%, avant de finalement terminer la séance en baisse de 3,15%. Le Nasdaq Composite, son indice, a suivi la même tendance en gagnant jusqu'à 2,58%, avant de clore la séance en baisse de 2,15%.

Toujours du côté des valeurs, Ubisoft s'est distingué ce vendredi pour sa reprise de cotation. L'éditeur de jeux vidéo a confirmé ses objectifs annuels après avoir enregistré au deuxième trimestre un net bookings, l'équivalent du chiffre d'affaires, supérieur aux attentes. A l'inverse, les valeurs du secteur de la défense (Thales, Safran, Exail Technologies, Exosens…) ont été délaissées avec les discussions du plan de paix américain pour l'Ukraine.